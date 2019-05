Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu pentru Stirile PRO TV, ministrul de justitie din tara africana, a confirmat extradarea si a declarat ca e posibil ca pana joi, dosarul de extradare sa fie gata, si Radu Mazare sa paraseasca insula. Si Ana Birchall, ministrul interimar al Justitiei de la Bucuresti, a confirmat marti…

- Social-democrata care conduce interimar Ministerul Justitiei a confirmat, intr-o declaratie de presa, ca institutia pe care o conduce a primit documentatia de la instanta in cazul lui Radu Mazare, mentionand ca a cerut sa se inceapa procedurile de trimitere a solicitarii de extradare a fostului primar…

- Radu Mazare se afla cu iubita lui, Roxana Mihalache, în momentul în care a fost reținut de autoritațile din Madagascar. Fostul primar al Constanței a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executare, în dosarul Polaris.

- Fostul primar al Constantei a fost retinut de autoritatile din Madagascar, unde se afla inca din 2017. Radu Mazare a fost retinut joi de autoritatile din Madagascar, afirma surse din politie. Avocatul sau sustinea acum un an ca fostul primar al Constantei a primit protectia autoritatilor din tara africana.…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare a fost retinut de autoritatile in Madagascar. In urma cu doar cateva zile acesta a fost condamnat la 9 ani si 10 luni ani de inchisoare de Curtea Suprema in dosarul „Polaris”.

- Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție l-au condamnat, vineri, pe Radu Mazare, la 9 ani și 10 luni ani de inchisoare, in dosarul „Polaris”, decizia nefiind definitiva. Judecatorii Instanței Supreme l-au condamnat, vineri, pe fostul primar al Constanței, Radu Mazare, la 9 ani și 10 luni de…

- Anunt de ultim moment pentru bucuresteni. Se va intampla pana pe data de 10 aprilie. Asadar, autoritatile au precizat ca se da startul programului de tratamente pentru a combate capusele din parcurile si din toate spatiile verzi din Bucuresti.

- Oficialitati britanice au oferit o serie de lamuriri romanilor din Marea Britanie, in cadrul a doua sesiuni de informare si discutii organizate la Manchester si Londra de ambasada britanica la Bucuresti cu reprezentanti ai comunitatilor de romani din Regatul Unit, la data de 11 si respectiv 15 februarie.