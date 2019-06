Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, o propunere legislativa privind reducerea perioadelor de suspendare a permisului de conducere, conform Agerpres.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002, in sensul stabilirii…

- Camera Deputatilor a adoptat decizional, marți, legea care interzice amplasarea aparatelor radar in locuri de unde nu sunt vizibile pe drumurile publice, cu 186 voturi "pentru" și 21 "impotriva". Proiectul de lege inițial a fost modificat in urma declararii unor articole ca fiind neconstituționale,…

- Inspectoratul General al Poliției Romane anunța oficial ca fostul primar Radu Mazare a fost capturat, miercuri, de catre autoritațile din Madagascar, fiind arestat pentru o perioada de 6 zile, informeaza Mediafax.„Autoritațile din Madagascar au comunicat Inspectoratului General al Poliției ...

- ALEGE VIAȚA – ACȚIUNEA T.I.S.P.O.L. SPEED •In aceasta saptamana, polițiștii rutieri din toate statele Uniunii Europene acționeaza simultan, pentru depistarea celor care depașesc viteza legala. Saptamana 01-07 aprilie 2019 este dedicata controalelor T.I.S.P.O.L. Speed și vizeaza respectarea regimului…

- Deputații au aprobat, miercuri, Ordonanța de urgența a Guvernului privind implementarea programului „Investește in tine”. Potrivit modificarilor aduse in comisiile de specialitate, banii acordați pot fi cheltuiți inclusiv pentru plata intreținerii, chiriei sau a utilitaților potrivit mediafax.…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, OG nr. 16/2018 referitoare la normativele de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, stabilind ca, prin hotarare a Guvernului, sa se poata aproba alte niveluri maxime, precum si dispozitii privind numarul de autoturisme…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este blocata sambata dupa-amiaza pe DN 1A Bucuresti - Ploiesti, la kilometrul 18+800 metri, pe raza localitatii Buftea, judetul Ilfov, din cauza unui accident produs pe fondul neacordarii de prioritate.…

- Violeta Raduț, deputat PSD: “Comisia de munca a adoptat proiectul de lege privind aprobarea O.U.G. prin care au fost marite subvențiile pentru angajatorii care incadreaza persoane din grupuri vulnerabile” in Politic / on 14/03/2019 at 10:48 / Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta…