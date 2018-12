Stiri pe aceeasi tema

- „Noi intotdeauna decidem cu o zi inainte (cum voteaza la moțiunea de cenzura - n.r.), in ziua respectiva dezbaterii, este o sedinta reunita a grupurilor parlamentare de la Camera si Senat, asa vom face si saptamana viitoare, in functie de ziua de miercuri sau joi, in care va fi votul, noi vom decide…

- Liderul USR Dan Barna va explica, la Adevarul Live, de la ora 14.00, in ce stadiu sunt negocierile cu Dacian Ciolos pentru o alianta la alegerile europarlamentare din mai. De asemenea, liderul USR va vorbi despre motiunea de cenzura pe care o va depune vineri Opozitia impotriva Guvernului Dancila, dar…

- Liderul de grup al liberalilor din Camera Deputatilor, Raluca Turcan, a anuntat, miercuri, ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila va fi depusa vineri si se va intitula ”Ajunge! Guvernul Dragnea – Dancila este rusinea Romaniei”. ”Guvernul poate sa cada, totul este o chestiune de vointa politica”,…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor sustine ca motiunea de cenzura pregatita de Opozitie nu are cum sa treaca in acest moment, in conditiile in care mai lipsesc 52 de voturi. „Opozitia vrea sa guverneze cu adevarat? N-am avut o disucstie cu Ludovic Orban. Cu colegii din PNL am discutat pe holuri“, spune liderul…

- "Avem un dialog cu Presedintia. Pe situatia actuala, pe perspectivele unei motiuni de cenzura, elementele firesti de discutat in momentul de fata. Acum o perioada, cateva zile in urma. Am discutat contextul politic, mai mult nu o sa va spun acum", a afirmat Dan Barna, joi la Parlament. Intrebat cat…

- Liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi, a declarat la RFI ca nu l-a abordat nimeni de la PNL sau USR in ultima perioada, pentru obtinerea sprijinului Uniunii fata de motiunea de cenzura pe care Opozitia vrea s-o depuna.

- Ca reactie la decizia ministrului delegat pentru Afaceri Europene de a parasi fotoliul pe care il ocupa, cu mai putin de doua luni inainte ca Romania sa preia presedintia Consiliului UE, liderul PMP a adresat un mesaj public colegilor sai din fruntea formatiunilor din Opozitie – PNL si USR- cerand urgentarea…