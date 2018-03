Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei de control a SRI, Claudiu Manda, a declarat vineri, pentru MEDIAFAX, ca membrii comisiei vor discuta in urmatoarea sedinta daca vor cere SRI desecretizarea protocolului denuntat dintre Serviciu si Parchetul General, adaugand ca are nevoie de acesta numai pentru raport.

- 65 de protocoale erau in vigoare, la finalul anului trecut, intre SRI si institutii ale statului, in conditiile in care presedintia anunta astazi ca niciunul dintre acestea nu a fost incheiat la initiativa CSAT, ci a SRI sau a altor institutii. Cel mai controversat ramane cel din Justitie.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, spunea ca, in anul 2015, Florian Coldea a fost cel care a incercat sa dicteze cine va conduce PSD-ul, iar alegerile erau transmise prin intermediul lui Gabriel Oprea. Președintele Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda, susține ca, in cadrul audierilor, Florian…

- Presedintele Comisiei de control al activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, miercuri, ca fostul sef al SRI, George Maior, a sustinut la audierea sa in comisie ca nu s-a implicat niciodata in constituirea unui guvern.

- Deputatul Lucian Stanciu-Viziteu, reprezentantul USR in Comisia SRI, a sugerat, dupa audierea lui Florian Coldea in comisie, ca Liviu Dragnea ar putea fi fost informator al SRI. Presedintele Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, senatorul Claudiu Manda, reactioneaza si afirma ca "politicienii…

- Manda a sustinut ca in cadrul audierilor au fost discutate mai multe subiecte, printre care deciziile CSAT cu privire la SRI, mandatele de siguranta nationala si despre relatia lui Coldea si a SRI cu partidele politice, cu Guvernul, cu DIICOT si cu Alina Bica. Intrebat daca Florian Coldea…

- Presedintele Comisiei de numarare a voturilor Claudiu Manda a declarat, sambata, ca daca ar fi fost in Germania, cei care protesteaza in fata locatiei in care se desfasoara Congresul PSD ar fi fost indepartati tunuri de apa.

- Presedintele Comisiei de numarare a voturilor din cadrul Congresului PSD, senatorul Claudiu Manda, a declarat sambata, referitor la protestatarii din fata Salii Palatului, ca si in Germania au fost alegeri intr-o sala, iar cei care au huiduit afara au fost luati cu jeturi de apa“.

- "Reprezentantul USR a propus audierea lui Liviu Dragnea in data de 20 martie. Aceasta propunere nu a fost acceptata ca data. Bineinteles, Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI si vom comunica data la care va fi audiat. Data de 20 nu se poate, ca s-au decalat audierile si nu are cum sa fie audiat…

- Președintele Comisiei pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a anunțat luni ca a convenit cu fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informații, Florian Coldea, sa amane audierea pentru saptamana viitoare avand in vedere ca acesta este „puțin racit”, iar saptamana viitoare…

- Un nou anunț bomba in peisajul justiției din țara noastra! Dupa Alina Bica, fosta șefa a DIICOT, iata ca și actual șef al acestei institituții, Daniel Horodniceanu, a declarat marți, la sediul Ministerului Justiției, ca a solicitat Direcției Naționale Anticorupție (DNA) sa studieze dosarul in care este…

- Presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat luni ca a convenit cu fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, sa amane audierea acestuia pentru saptamana viitoare, in data de 13 martie, de la ora 11.00, potrivit Agerpres.

- Presedintele Comisiei de control al activitatii SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a anuntat luni ca audierea lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, se amana cu o saptamana deoarece acesta ar fi racit.

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat vineri ca nu se vor relua discutiile asupra procedurilor de numire si revocare din functie a procurorului general si procurorilor-sefi ai DNA si DIICOT. "Este o prevedere constitutionala, noi o sa le…

- Presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, a anuntat, in 2 februarie, dupa intalnirea pe care a avut-o cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, ca acesta va fi audiat in comisie pe 27 februarie si ca fostul sef al SRI a spus ca va aduce "un material pe care sa-l prezinte…

Presedintele Comisiei SRI Claudiu Manda a declarat, marti, dupa audirerea liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ca acesta ar fi sugerat ca fostul presedinte Traian Basescu avea pe birou trabscripturile unor interceptari telefonice ale fostului sau adverat

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a spus marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a relatat ca in urma unei discutii cu o persoana care in 2005 lucra la Presedintie, iar in prezent ar fi parlamentar PNL, a aflat ca pe biroul presedintelui Traian Basescu se aflau redate convorbiri…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a precizat, marti, ca intrebarile presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ridicate in cadrul audierii sale si care privesc activitatea SRI in dosarul Microsoft si cel in care e acuzat de marturie mincinoasa, vor fi transmise SRI.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat in Comisia de Control a SRI, ocazie cu care și-a prezentat propriul caz, cel in care a fost interceptat de SRI in anul 2014, in Dosarul Microsoft. Tariceanu le-a cerut celor din Comisia SRI sa adreseze o serie de intrebari catre Serviciul…

- Codrin Ștefanescu pune din nou presiune pe Tudorel Toader, ministrul Justiției, in ceea ce privește clarificarea situației de la DNA! Dupa ce i-a spus, din fața sediului PSD, ”Tudorele, fa ceva, nu se mai poate!”, secretarul general adjunct al PSD ii amintește ministrului cat de grava e situația…

- Presedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a confirmat deja prezenta la audierile de saptamana viitoare, urmand ca in la finalul lunii sa vina George Maior, iar in luna martie sa fie audiați…

Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, in urma emisiunii de la Antena 3, de duminica seara, ca membrii Comisiei vor analizat daca "domnul Dragoș", invocat de procuroarea Mihaela Iorga Moraru, are

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca membrii Comisiei vor analiza daca "domnul Dragos", invocat in emisiunea de duminica seara de la Antena 3 de fostul procuror DNA Mihaiela Moraru Iorga, are legatura cu SRI. "Daca vorbim de practicile…

- Presedintele Comisiei de control a activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, luni, ca Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI, potrivit dcnews.ro „Urmeaza sa-l invitam pe Florian Coldea la Comisia SRI. Domnul Dragnea va veni apoi”, a spus Claudiu Manda. De asemenea, amintim ca Popescu-Tariceanu…

- Procurorul general Augustin Lazar a prezentat miercuri, in cadrul unei dezbateri pe tema coruptiei organizata de DNA, portretele-robot ale autorilor infractiunii de abuz in serviciu. Citeste si: Ministrul Justitiei, sub PRESIUNEA sindicatelor din penitenciare: ‘Daca ministrul refuza in continuare…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a confirmat marti audierea la comisie a presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, data urmand sa fie stabilita in perioada care vine....

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marti, ca va fi audiat in perioada urmatoare presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Nu este singura audiere anunțata de comisia parlamentara de ancheta. Pe 27 februarie urmeaza sa vina la audieri…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a confirmat marti audierea la comisie a presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, data urmand sa fie stabilita in perioada care vine."Am informat comisia ca am avut o discutie cu dl Tariceanu si i-am…

- Președintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marți, ca scrisoarea Alinei Mungiu Pippidi referitoare la SPP nu este de competența Comisiei SRI, motiv pentru care a decis sa o transmita Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere, fara a avea insa și o recomandare.

- Claudiu Manda: George Maior va fi audiat in Comisia SRI pe 27 februarie George Maior. Foto: wikipedia.org. Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Maior, va fi audiat în Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI pe 27 februarie. Presedintele…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat ca nu ar trebui sa existe angajati cu jumatate de norma in sistemul bugetar. Ministrul spune ca au fost descoperite multe persoane care lucrau cate opt ore pe zi, dar aveau contracte part-time si astfel nu beneficiaza de asigurare de sanatate…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, va avea o discutie, vineri, la Parlament, cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru a fi audiat in comisie, in calitate de fost director al Serviciului…

- Fostul ministru Adriean Videanu s-a prezentat joi la Parchetul General, pentru a fi audiat intr-un dosar mai vechi, legat de repartizarea unui teren in nordul Capitalei. Potrivit unor surse judiciare, dosarul a fost deschis in urma unei plangeri pentru abuz in serviciu, depuse in anul 2009 de o societate…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, senatorul PSD, Claudiu Manda, a anuntat ca vineri se va intalni cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, in vederea stabilirii modului in care acesta va fi invitat oficial pentru o audiere in cadrul comisiei, in calitatea lui…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI va analiza, in prima sedinta, o scrisoare primita de la Alina Mungiu-Pippidi legata de posibilitatea ca in SPP sa fi existat un serviciu secret, a declarat, miercuri, senatorul PSD Claudiu Manda, presedinte al comisiei."Am primit o scrisoare…

- Parchetul General a demarat, miercuri, verificari dupa declaratiile lui Liviu Dragnea referitor la seful SPP. Liderul PSD a declarat ca un prieten al vicepremierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP, Lucian Pahontu, pentru a-i spune ca Dragnea va fi „executat”. Liderul PSD Liviu Dragnea a relatat,…

Președintele Comisiei de control a SRI Claudiu Manda a confirmat astazi ca a primit o scrisoare din partea Alinei Mungiu-Pippidi, potrivit careria "ar fi existat la SPP un serviciu secret" și a declarat ca "in prima ședința vom discuta asta, daca este de competența

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Președintele Comisiei de control al SRI Claudiu Manda a declarat ca sigur il va chema la audieri pe liderul PSD, Liviu Dragnea, ca urmare a sesizari in spațiul public a acestuia de a veni la comisie. Totodata, Manda a anunțat ca la comisie a venit o scrisoare din partea doamnei Pippidi, pe care o va…

- Ca urmare a solicitarilor primite din partea mass-media referitoare la instrumentarea unor cauze penale privind pe Riciu Valentin, agent șef in cadrul DGPMB - Brigada Rutiera și consilier al ministrului de Interne, Biroul de informare si relatii publice face o serie de precizari. In urma verificarilor…

- PSD a convocat sedinta Comitetului Executiv luni la sediul din partidului din Kiseleff pentru a transa situatia din partid. Presedintele Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a solicitat convocarea urgenta a CExN al partidului, precizand ca o impune situatia din ultimele zile, la acest apel raliindu-se…

- Presedintele Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a solicitat convocarea urgenta a CExN al partidului, precizand ca o impune situatia din ultimele zile, la acest apel raliindu-se fostul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si liderul PSD Neamt, Ionel Arsene.