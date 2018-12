Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al Educatiei, Damian Hinds, a dezmintit duminica zvonuri potrivit carora numerosi membri ai Guvernului sustin organizarea unui al doilea referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana (UE) in vederea unei iesiri din impas, relateaza Reuters.”Nu, un al…

- Potrivit ziarului, principalii ministri britanici discuta diverse optiuni - inclusiv organizarea unui nou referendum pe tema iesirii Marii Britanii din UE, dupa cel organizat in 2016. Un grup de ministri - intre care si ministrul Finantelor Philip Hammond - incearca sa privilegieze optiunea unui al…

- Situația devine tot mai complicata la Londra în privința Brexitului. Mai multe publicații scriu, citând surse din guvern, ca votul de marți în privința planului de Brexit al Theresei May a fost scos de pe ordinea de zi a Parlamentului. Totul,…

- Situația devine tot mai complicata la Londra in privința Brexitului. Mai multe publicații scriu, citand surse din guvern, ca votul de marți in privința planului de Brexit al Theresei May a fost scos de pe ordinea de zi a Parlamentului.

- Ieri am putut asista, poate, la un moment istoric in evoluția proiectului Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana. Theresa May a fost infranta pe toate fronturile unde a luptat. Daca pana acum anularea Brexitului parea, totuși, o posibilitate indepartata, ei bine, de azi inainte, posibilitatea…

- Premierul conservator, Theresa May, a lansat marti cele cinci zile de dezbatere din Parlamentul britanic cu un apel la sprijinirea acordului de Brexit la care a ajuns ea cu Bruxellesul, relateaza dpa. May se confrunta cu multa opozitie fata de acordul ei de Brexit si a pierdut marti voturi…

- Theresa May, premierul britanic, a lansat marti cele cinci zile de dezbatere din Parlamentul britanic cu un apel la sprijinirea acordului de Brexit la care a ajuns ea cu Bruxellesul, relateaza dpa. May se confrunta cu multa opozitie fata de acordul ei de Brexit si a pierdut marti voturi parlamentare…

- Fostul ministru pentru Brexit David Davis, unul dintre liderii Partidului Conservator, i-a cerut luni dupa-amiaza premierului Theresa May sa amane intalnirea cu liderii Uniunii Europene si sa supuna urgent votului Parlamentului proiectul de acord pe tema iesirii Marii Britanii din UE."Motivul…