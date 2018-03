Stiri pe aceeasi tema

- Nadine mai vrea sa faca un copil, pentru ca visul ei dintotdeauna a fost sa aiba casa plina. Din pacate insa, nici soțul ei, nici fiul, Noah, care are acum 7 ani, nu sunt de acord cu asta. Nadine, care a debutat in showbiz cu Școala Vedetelor , a fost prezentatoare TV, a lucrat ani buni in America ,…

- Liviu Varciu iși boteaza fetița pe 19 mai. Vedeta tocmai a stabilit data la care va fi creștinata micuța Anastasia Maria, care a venit pe lume la sfarșitul lunii septembrie, anul trecut. Liviu, care a trecut recent printr-o aventura extrema in timpul filmarilor la “Asia Express” , e topit dupa cea mica…

- Cum se ințelege Lavinia Pirva cu copiii lui Ștefan Banica jr? Ne-a dezvaluit chiar frumoasa bruneta care sta de ani buni la brațul cantarețului! Chiar daca sunt extrem de discreți cu viața lor amoroasa, alegand sa se cunune departe de ochii curioșilor , Lavinia și Ștefan traiesc ca orice familie normala.…

- Nico și Cezar Ouatu vor canta, de 8 Martie, la Vaslui, intr-un concert extraordinar organizat de primaria din localitate și oferit cadou doamnelor și domnișoarelor din oraș. Cei doi artiști vor concerta sub acompaniamentul Filarmonicii de Stat ”Paul Constantinescu” din Ploiești, iar intrarea la spectacol…

- Lupta in PSD pentru numarul doi in partid. Cu trei zile inainte de Congresul Extraordinar din 10 martie, social-democrații inca nu știu cine va candida pentru funcția de președinte executiv, mana dreapta a lui Liviu Dragnea in conducerea partidului. Actualul președinte executiv, Nicolae Badalau, este…

- Noile declarații ale lui Salman Khan fac lumina cu privire la zvonul care circula in ultima perioada: ca Iulia Vantur va deveni soția actorului. Apa in care se scalda Iulia Vantur și Salman Khan este foarte neclara. Daca de curand starul de la Bollywood a avut cuvinte de lauda la adresa unei alte…

- Malta a coborat varsta minima de vot la 16 ani. Parlamentul a aprobat, in unanimitate, amendamentul constituțional care prevede coborarea varstei de vot de la 18 la 16 ani pentru toate tipurile de alegeri, relateaza AP. Toți cei 64 de parlamentari au aprobat amendamentul care prevede coborarea varstei…

- O mașina de poliție s-a rasturnat intr-un șant in Satu Mare, dupa ce politistul de la volan nu a adaptat viteza la conditiile de drum. O autospeciala Dacia Logan a Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare aflata in misiune s-a rasturnat, miercuri, intr-un sant din localitatea Sarauad, din…

- Pana cand trebuie depusa Declarația Unica. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a vorbit marți, 6 martie, despre declarația unica pentru plata contribuțiilor, explicand ca termenul pentru depunerea acesteia va fi 15 iulie 2018, iar pentru plata 31 martie 2019. “Comasam șapte declarații pentru persoanele…

- Care sunt jurații de la “Final Four”? Antonia , Feli, Carlaʼs Dreams, care este și in juriul “ X Factor” , și Cheloo, doua fete și doi baieți, vor duce greul il mai nou show de talente, care va fi difuzat, cel mai probabil, sub titulatura “Final Four – Cei patru” și va intra in scurt timp in grila de…

- BRAVO AI STIL! ALL STARS LIVE VIDEO KANAL D 3 MARTIE 2018. Saptamana aceasta, Catalin Botezatu a pus stop atitudinii necorespunzatoare intre concurente. Juratul le-a spus ca le va depuncta in cazul in care nu vor avea un comportament civilizat și nu se vor purta in limita bunului simț. "M-am saturat…

- "Bravo, ai stil! All Stars", 2 martie 2018. Dupa ce caștigatorea sezonului 2 a ținut sa-și spuna parerea in ceea ce privește abordarea vestimentara a contracandidatei ei, Silvia nu doar ca nu este deloc impresionata de "rautațile" Marisei, dar i-a și oferit acesteia un raspuns care lasa loc de interpretari.…

- Bravo, ai stil! All Stars: In editia de astazi, difuzata la ora 16:30, la Kanal D, Silviei i se acorda o a doua sansa, iar concurenta de la “Bravo, ai stil! All Stars” accepta o noua provocare. “Ieri s-a intamplat ceva neasteptat in atelier, din toate punctele de vedere. Nu spun doar ca atitudinea…

- De cand a acceptat provocarea de a face parte dintr-un show despre stil, Alex Velea apare doar cu ochelarii de soare la ochi. Culmea este ca acest outfit nu se datoreaza stilului sau vestimentar, ci dupa cum singur declara, este o forma de respect fața de publicul sau. In momentul in care Alex Velea…

- Dupa retragerea sa din calitatea de jurat la „Bravo, ai stil!”, Razvan Ciobanu a fost in vizita la Kanal D pentru a revedea concurentele din sezonul patru. Desi a scris ca „nu a fost nostalgic”, cu siguranta o stare emotionala tot l-a incercat. Mai ales ca multe concurente si-au exprimat regretul fata…

- Silvia, Denisa si Larisa s-au clasat pe primul loc in topul preferintelor juratilor. Marisa s-a aflat pe locul 2. Alina, Otilia si Beatrice au fost la egalitate; la fel si Andreea, Emiliana si Iuliana. Denisa a primit trei puncte din partea lui Alex Velea, Victor Slav si Bogdan Vladau, iar…

- BRAVO, AI STIL! ALL STARS 2018: In gala desfașurata sambata, 17 februarie, nu a fost eliminata nicio concurenta. Decizia a fost luata ținand cont de faptul ca juriul nu a fost in formula completa - a lipsit Catalin Botezatu pentru ca se afla la un eveniment important programat cu mult timp in urma.…

- Andreea Mantea nu mai apare la emisiunea „Se striga darul”, de la Kanal D, iar acum s-a aflat cine ar putea sa o inlocuiasca și sa prezinte show-ul alaturi de Mihai Mitoșeru. Andreea Mantea a prezentat emisiunea „Se striga darul”, de la Kanal D, alaturi de actorul Mihai Mitoșeru. Insa, bruneta nu va…

- Pentru ca nu o data, Iuliana nu si-a putut stapani emotiile si a izbucnit in lacrimi in platoul emisiunii, colegele ei au intrat la "banuieli", scrie wowbiz.ro. Denisa chiar crede ca a gresit in ceea ce-o priveste pe contracandidata ei. Citeste si Bravo, ai stil! All Stars 2018: Decizia luata…

- Jurnalistul Mircea N. Stoian a atacat-o dur pe Bianca Dragușanu pe blogul sau. Acesta a comentat pe marginea faptului ca vedeta ar munci gratis la postul de televiziune Kanal D, unde este prezentatoare. Bianca Dragușanu, mama unei fetițe care se numește Sofia Natalia , este prezentatoarea emisiunii…

- Gorjeanca Silvia, concurenta la „Bravo, ai stil! All Stars", este antipatica celorlalte concurente, dar toata lumea recunoaste ca are stil. In editia de miercuri de la Kanal D, tinuta Silviei a fost apreciata de jurati. „N-as...

- Rita Mureșan, in vacanța cu iubitul și fiica ei Gloria. Vedeta a recunoscut ca momentele pterecute alaturi de cei dragi au fost extrem de importante pentru ea. ”Am gandit ca și cand ar fi ultima oara cand am plecat cu cea mica intr-o vacanta. Am plecat toți trei ca o familie: mama, tata si fiica. Gloria…

- Mesajul primit de Bianca Dragușanu dupa ce s-a aflat ca a ieșit in club, impreuna cu Victor și cațiva prieteni . Vedeta a comentat, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D, un mesaj primit de la un admirator pe pagina sa de Facebook. Potrivit vedetei, mesajul este reprezentativ pentru toți…

- Cum a aparut Simona Gherghe in platoul emisiunii. Noul look a atras atenția tuturor. Vedeta a postat o imagine, inainte de a intra in direct, iar fanii au reacționat imediat și au felicitat-o pentru alegere. Cu ochelari de vedere si o ținuta care i-a pus in valoare silueta, prezentatoarea TV pare o…

- Catalin Botezatu si Victor Slav sunt acum obligati sa fie colegi in cadrul unei emisiuni televizate: designerul este acum jurat, pe cand Victor Slav face parte din „Brigada hot”, impreuna cu Alex Velea si Bogdan Vladau, brigada fiind prezenta doar in finala saptamanii respective. Asa se face ca, sambata…

- Acum, Bianca Dragușanu formeaza un cuplu fericit cu Victor Slav, dar in urma cu ani plangea in hohote de dragul unui tanar pe nume Mihai. In anul 2001, Bianca Dragușanu se facea remarcata la emisiunea „Din dragoste”, prezentata de Mircea Radu la Antena 1. Atunci, Bianca Dragușanu, despre al carei salariu…

- BRAVO AI STIL 2018 ALL STARS: Noul sezon vine cu mai multe noutati, una dintre ele fiind si postura in care o regasim pe Iulia Albu. Aceasta va fi de partea cealalta a mesei juriului si le va cere argumente lui Catalin Botezatu, Raluca Badulescu si Maurice Munteanu in momentele cand acestia vor oferi…

- Ilinca Vandici revine de astazi pe sticla la carma emisiunii “Bravo, ai stil! All Stars”. Cu aceasta ocazie am aflat secrete din garderoba vedetei Kanal D și pentru ce lucruri a facut economii la inceputul carierei sale in televiziune. Spre deosebire de alte vedete care iși fac stoc de haine și incalțaminte…

- Pregatirile pentru "Bravo, ai stil! All Stars" au intrat pe ultima suta de metri! Luni, incepand de la ora 16:30, show-ul care a cucerit Romania revine la Kanal D cu cele mai populare concurente din ultimele 3 sezoane. Rivalitatile sunt foarte mari, iar asta se vede din mesajele pe care le…

- Silvia, castigatoarea primului sezon „Bravo, ai stil!” revine si este mai pregatita ca oricand sa castige. Desi competitia inca nu a inceput frumoasa concurenta incepe deja sa arunce sageti inspre adversarele ei. Cele mai valoroase competitoare din primele trei sezoane “Bravo, ai stil!” se pregatesc…

- Premiera noului sezon „Bravo ai stil!“, in care 11 dintre cele mai populare concurente ale show-ului din cele trei sezoane intra din nou in competitia pentru marele premiu, va avea loc luni, 22 ianuarie, de la ora 16.30. Reintalnirea telespectatorilor cu Silvia, Alina, Andreea, Larisa (concurente in…

- Luni, 22 ianuarie, de la ora 16.30, publicul Kanal D poate urmari premiera noului sezon „Bravo ai stil!“, in care 11 dintre cele mai populare concurente ale show-ului din cele trei sezoane, intra din nou in competitia pentru marele premiu.

- “Bravo, ai stil! All Stars” are propriul imn, compus si interpretat de Alex Velea. Si un atelier nou nout! Celebrul artist a avut si o muza cu totul speciala pentru compunerea piesei ce va deveni amprenta muzicala a celui mai iubit show de stil si atitudine din Romania. “M-am gandit ca aceasta emisiune…

- Catalin Botezatu, primele impresii de la filmarile “Bravo, ai stil! All Stars”. Designerul și-a intrat in drepturile de membru al Juriului odata cu debutul filmarilor pentru show-ul fenomen, ce va avea premiera la Kanal D luni, 22 ianuarie, la ora 16:30. Cele 11 concurente sunt pregatite sa infrunte…

- Emisiunea „Bravo, ai stil! All Stars“ va debuta la Kanal D pe 22 ianuarie si va readuce in competitie concurente ale sezoanelor precedente, incluzand cele trei castigatoare ale editiilor anterioare.

- Creatorul de moda Catalin Botezatu se alatura juriului in emisiunea "Bravo, ai stil! All Stars", care va fi difuzata de Kanal D incepand din 22 ianuarie, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 16.30, aducand in competitie cele mai apreciate concurente din sezoanele precedente ale...

- Creatorul de moda Catalin Botezatu se alatura juriului in emisiunea "Bravo, ai stil! All Stars", care va fi difuzata de Kanal D incepand din 22 ianuarie, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 16.30, aducand in competitie cele mai apreciate concurente din sezoanele precedente ale show-ului.Prima…

- Emisiunea "Bravo, ai stil!" va fi prezentata intr-o formula "All Stars", in competiție urmand sa apara cele mai importante concurente ale sezoanelor trecute. Prezentatoarea Ilinca Vandici, vineri, a publicat un mesaj pe Facebook.

- Dupa ce, pe data de 3 ianuarie, Razvan Ciobanu a anunțat ca se retrage din emisiunea “Bravo, ai stil!”, toți am așteptat cu nerabdare sa aflam cine este noul jurat care-i va lua locul. Iata ca vestea nu a intarziat sa apara și va bucura, cu siguranța, publicul indragitului show de moda. Noul jurat al…

- Prima Gala „Bravo, ai stil! All Stars" va putea fi urmarita sambata, 27 ianuarie, imediat dupa „Exatlon", informeaza Kanal D. „Postura mea alaturi de jurati sper sa fie una care sa echilibreze. Va fi, in acelasi timp, si una extrem de severa pentru ca sunt un profesionist care spune lucrurilor…

- Catalin Botezatu se intoarce in televiziune. Celebrul creator de moda a fost cooptat in juriul „Bravo, ai stil!”, de la Kanal D, dupa ce Razvan Ciobanu a parasit emisiunea. Catalin Botezatu va fi noul membru al juriului „Bravo, ai stil!”, intr-un sezon special, ce va aduce, de aceasta data, in competiție…

- Antonia, imbracata in hainele lui Alex Velea. Artista a postat o imagine pe contul de socializare și le-a marturisit fanilor ca ii place sa poarte imbracamintea iubitului ei. Antonia a facut publica o fotografie in care apare imbracata cu treningul portocaliu al lui Velea. Aceasta a și scris și un mesaj…

- Dan Bittman pregatește, din nou, o emisiune proprie, in care este regizor, finanțator și principal protagonist – ”Bandittman Show”. Solistul trupei Holograf (55 ani) filmeaza episoade pilot pentru a-i gasi noii sale emisiuni o forma cat mai simpatica și atragatoare incat sa starneasca interesul postului…

- Cu doar o saptamana inainte de batalia finala, Anca a pierdut sansa de a castiga titlul de Cea mai stilata femeie din Romania din cauza numarului mic de voturi din partea telespectatorilor. Pe primul loc, in clasamentul juratilor, cu 18 puncte, s-a clasat Iuliana, fiind urmata la mare distanta…