- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, noi avertizari nowcasting Cod galben de instabilitate atmosferica, valabile in 12 judete, in urmatoarele doua ore. Potrivit...

- Alba și alte 26 de judete au intrat miercuri dimineata la ora 9:00 sub Cod galben de instabilitate atmosferica, potrivit unei atentionari emise marti de Administratia Nationala de Meteorologie. Potrivit meteorologilor, pana la ora 23:00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in zonele…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de instabilitate atmosferica, valabila in zone din Transilvania si Muntenia, precum si noi avertizari Cod...

- A fost emisa o noua avertizare de tip COD GALBEN. Va fi prapad: ploi torențiale, vijelii, descarcari electrice și grindina in urmatoarele ore. Avertizarea este valabila incepand de luni, de la ora 16:45 și va dura pana la ora 18:00.

- Administratia Nationala de Meteorologie emis, vineri, o atentionare cod galben de ploi abundente si furtuni, pentru vineri, de la ora 15.00, fiind vizate sapte judete intre care si Buzau. De asemenea, meteorologii spun ca de la ora 12.00, in Muntenia si pe arii restranse in Oltenia, Moldova si la munte…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, noi avertizari nowcasting Cod portocaliu de vreme instabila, valabile in ora urmatoare in localitati din judete situate in Muntenia si...

- Mai multe localitati din trei judete situate in zona Banatului sunt vizate sambata dimineata de o avertizare nowcasting Cod galben de averse si vijelii, emisa de Administratia Nationala de Meteorologie...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica, valabila in trei sferturi din tara, precum si o informare de vreme rea in restul...