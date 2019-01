Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata dimineata doua avertizari nowcasting Cod galben de ceata densa, valabile in judetele Ialomita, Calarasi si Constanta, in urmatoarele ore, relateaza Agerpres.Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in judetele atentionate se va…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in orele urmatoare in zone din trei judete din partea de est si sud-est a tarii, scrie Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:30, in judetele Ialomita si Braila, ceata…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis cod galben de ceata valabil pana la ora 09.00. Sunt vizate judetele Constanta si Tulcea.Potrivit meteorologilor, se vor semnala :ceata care determina vizibilitate scazuta, local sub 200 m si izolat sub 50 m. ...

- Meteorologii au emis, luni seara, o atentionare Cod galben de precipitatii mixte si polei, valabila in localitati din judetele Suceava, Botosani, Neamt si Iasi, in urmatoarele ore. Au mai fost emise si avertizari cod galben de ceata pentru Bucuresti si mai multe judete. Conform Administratiei…

- Meteorologii au emis, luni dimineata, o atentionare Cod galben de ceata densa, valabila in Bucuresti, pana la ora 8:00. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, in Capitala se va semnala...

- Meteorologii au emis, luni dimineata, o atentionare Cod galben de ceata densa, valabila in Bucuresti, pana la ora 8:00, scrie Agerpres. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, in Capitala se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri si…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi mai multe atentionari de tip cod galben valabile pana la ora 13.00.Se semnaleaza ceata, care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.Sub incidenta codului galben au intrat zone din judetele Cluj, Salaj, Bistrita Nasaud,…

- Pe Aeroportul "Henri Coanda" București nu se decoleaza și nici nu se aterizeaza, la ora transmiterii știrii, din cauza ceții, au precizat pentru MEDIAFAX reprezentanți ai Companiei Naționale Aeroporturi București, potrivit Mediafax. Potrivit site-ului Aeroportului, in momentul de fața, trei…