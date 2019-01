Stiri pe aceeasi tema

- ANM anunta, pentru perioada 31 decembrie - 13 ianuarie, temperaturi de 2-5 grade in majoritatea regiunilor tarii si o incalzire a vremii dupa data de 8 ianuarie. Probabilitatea de ploaie, lapovita si ninsoare este in fiecare zi. La munte se vor inregistra si minus 16 grade, noaptea.

- ANM a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Conform unor estimari valabile pentru perioada 10-23 decembrie, intervalul va debuta cu o vreme usor mai calda decat in mod obisnuit, iar in perioada 12 -14 decembrie valorile termice, in scadere, se vor situa in jurul mediilor multianuale;…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 26 noiembrie, prognoza meteo pentru perioada 3-16 decembrie, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii. Cand, daca și unde va ninge, dar și care vor fi temperaturile, minime și maxime, in urmatoarea…

- Vremea din 29 noiembrie se anunța deosebot de rece in toata țara! Va fi una dintre cele mai friguroase zile din saptamana. Prognoza meteo anunța ger și temperaturi care coboarp pana la -12 grade...

- Temperaturile mai scad cu cateva grade, in acest weekend, in judetul Alba. Maximele vor fi de 19 grade, vineri si coboara la 15 grade, duminica. La munte, pe timp de noaptea, vor fi temperaturi cu valori sub zero grade Celsius. De asemenea, sunt anuntate perioade cu ploi. Va prezentam conditii meteo…

- In urmatoarele zile, vremea se schimba radical! Incepand cu 21 octombrie, ploile vor pune stapanire pe țara. De asemenea, la sfarșitul saptamanii, un val de aer rece patrunde in Romania, iar temperaturile scad semnificativ. Meteorologii au anunțat prognoza pe doua saptamani, pentru perioada…

- Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru perioada 15-28 octombrie. Specialistii sustin ca pana in data de 20 octombrie, regimul termic va fi caracterizat de valori mai ridicate decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada, media temperaturii maxime fiind de 23...24 de grade. Ulterior acestei date,…

- Meteorologii anunta temperaturi neobisnuite pentru aceasta perioada in mai multe zone ale tarii. Pe 12 octombrie, vremea este frumoasa și mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada. Temperaturile maxime se vor incadra intre 15 si 25 de grade Celsius, in timp ce minimele vor fi cuprinse intre…