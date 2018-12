Stiri pe aceeasi tema

- Vexti bune pentru romanii angajati! }ntr-o sEptEmanE va intra in vigoare HotErarea de Guvern nr.937/2018. Potrivit acestei hotErari, salariul minim brut va crexte de la 1.900 la 2.080 de lei.

- A inceput numaratoarea inversa pentru milioane de angajați! Peste o saptamana, va intra in vigoare Hotararea de Guvern nr. 937/2018, potrivit careia salariul minim brut va crește de la 1.900 la 2.080 de lei.

- Ca urmare a majorarii salariului minim, toti angajatii din Romania vor trebui sa semneze noi contracte de munca. Noile acte vor trebui raportate la Registrul General de Evidenta a Salariatilor (REGES) sau prin aplicatia Revisal. Astfel, contractele vor ajunge in posesia autoritatilor.…

- Romanii ar putea beneficia de alte doua zile libere. Hotararea urmeaza sa fie dezbatuta in Guvern. Angajații de la stat ar putea beneficia de alte doua zile libere: 24 Decembrie – ajunul Craciunului și 31 decembrie – ajunul Revelionului. Prima zi de Craciun, in 2018, cade intr-o zi de marți, iar romanii…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in ședința de Guvern de saptamana viitoare va fi adoptata OUG pentru inființarea Fondului Suveran de Investiții.”OUG pentru Fondul Suveran de Investiții are forma finala, mai sunt mici rafinamente de facut. Avand forma finala, in prima…

- „Cea mai mare corectie salariala din ultimii zece ani a fost posibila, la Posta Româna, dupa rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018, aprobata în sedinta de Guvern din 24 octombrie”, a scrie Bogdan Cojocaru, luni, într-o postare publicata pe pagina…

- "Cea mai mare corectie salariala din ultimii zece ani a fost posibila, la Posta Romana, dupa rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018, aprobata in sedinta de Guvern din 24 octombrie. Astfel, incepand cu 1 noiembrie 2018, un numar de 13.261 de angajati, 89% dintre ei reprezentand…

- Anunț de ultima ora.Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand de joi, 25 octombrie, centrele judetene vor efectua plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, pentru 26 de fermieri care au presat servicii in luna august, scrie Mediafax.…