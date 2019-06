Anunţ de ultimă oră! Ce se întâmplă cu magazinele AUCHAN după problemele apărute vineri Toate magazinele Auchan din Cluj-Napoca si din tara sunt deschise pentru clienti, echipele Auchan si cele din magazine restabilind de vineri seara buna functionare a sistemelor în cazul magazinelor afectate.



"Toate magazinele sunt deschise si functioneaza în regim normal. Echipele tehnice au depus toate eforturile pentru rezolvarea acestei situatii, niciodata întâlnite în activitatea noastra, astfel încât toate lucrurile se desfasoara în parametrii standard. Le adresam înca o data scuze clientilor, pentru inconvenientele… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

