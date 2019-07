Anunț de ultimă oră! Casoletele ar putea fi INTERZISE Dupa ce au interzis fabricarea si comercializarea pungilor de transport subtiri, cu maner, de la 1 iulie 2019, autoritatile si-au dat seama ca pe piata sunt multe alte pungi fara maner. De exemplu cele de la raioanele de fructe si legume ale magazinelor. Asa ca vor acum sa taxeze cu 15 bani – orice punga, scrie ProTV. Gratiela Gavrilescu, ministrul mediului: “Se pune pe toate tipurile de plastic, indiferent de grosime sau de marime. Nu se scumpeste nimic pentru ca plasa aceea va veti duce cu ea acasa si va veti intoarce la magazin ca sa puneti in ea produsele cumparate”. In plus, oficialul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

