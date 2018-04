Stiri pe aceeasi tema

- Contributia la Pilonul II de pensii pentru luna ianuarie, prima dupa revolutia fiscala, s-a redus de la 5,1- la 3,75-. Desi guvernantii ne-au asigurat ca a scazut procentul pentru ca baza de raportare este mai mare, ei bine, valoarea de acum este mai mica. Asta si in cazul in care brutul a fost majorat…

- „Angajatorul nu a majorat in mod corespunzator venitul brut al angajatului”, aceasta este explicația data de Ministerul Muncii la faptul ca a scazut valoarea contribuțiilor la pilonul II de pensii, deși anul trecut Lia Olguța Vasilescu susținea ca nu aveau cum sa scada contribuțiile, dupa reducerea…

- Contribuția la Pilonul II de pensii pentru luna ianuarie, prima dupa revoluția fiscala, s-a redus de la 5,1% la 3,75%. Desi guvernanții ne-au asigurat ca a scazut procentul pentru ca baza de raportare este mai mare, ei bine, valoarea de acum este mai mica. Asta și in cazul in care brutul a fost majorat…

- PNL atrage atentia ca, in luna ianuarie, contributia romanilor la Pilonul II de pensii a scazut, diferentele fiind cuprinse intre 4% si 12%. "Din pacate, remarcam inca o minciuna sfruntata marca PSD/ALDE la adresa romanilor in ceea ce inseamna declaratiile publice si realitatea de pe teren.…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a facut, marți, o serie de reproșuri dure, cu ocazia unei intalniri la nivel inalt. Conform Olguței Vasilescu, o prognoza falsa a fost speculata la maximum de Opoziție.In cadrul unei intrevederi importante, facute pe fondul situației…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul 2 de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari ca nu se desfiinteaza Pilonul II de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau...

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a explicat ca in ceea ce privește legea pensiilor s-a ajuns in etapa simularilor, pentru a nu intampina probleme la momentul lansarii in dezbatere publica. ”Legea pensiilor este gata, este finalizat textul legii. Problemele pe care le avem la ora actuala…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul II de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon. "Nu este niciun fel de modificare faţă de ceea ce…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul 2 de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul 2 de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul 2 de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon.

- Pilonul II de pensii a fost motiv de scandal in 2017. Fostul ministru al Finantelor, Ionut Misa, spunea ca acesta poate fi desfiintat. Nu s-a intamplat asta, Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a facut anuntul pana la urma. S-a decis pana la urma soarta acestuia.Citește și: La „Rabla”…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca adoptarea proiectului de lege privind reglementarea activitatii de telemunca, de Camera Deputatilor, permite oricarei persoane care lucreaza pe calculator sa faca acest lucru de acasa, precizand ca ITM poate face verificari la domiciliu,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul II de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon. "Nu este niciun fel de modificare faţă de ceea ce…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri, ca toti medicii si toate asistentele din Romania vor intra de la 1 martie direct pe grila de salarizare din 2022, afirmand ca un medic primar va primi 15.000 de lei pe luna, in loc de 4.000 de lei cat primeste in...

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca nu se desfiinteaza Pilonul II de pensii, precizând ca Guvernul analizeaza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa opteze între Pilonul 2 de pensii si Pilonul 1.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul 2 de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon, potrivit AGERPRES.Nu este niciun fel de modificare fata de ceea…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca nu se desfiinteaza Pilonul II de pensii, precizand ca Guvernul analizeaza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa opteze intre Pilonul 2 de pensii si Pilonul 1.

- Ministrul Muncii: Nu se desfiinteaza pilonul 2 de pensii Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul 2 de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon. "Nu…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul 2 de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon. ‘Nu este niciun fel de modificare fata de ceea ce am comunicat…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul 2 de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon.

- 'Nu este niciun fel de modificare fata de ceea ce am comunicat acum trei luni si eu, si domnul presedinte Liviu Dragnea, in sensul ca nu se desfiinteaza acest pilon 2 de pensii, nici nu am avea cum sa facem acest lucru, doar ca analizam la ora actuala posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa…

- Odata ajunsi in fruntea tarii, oamenii uita, de regula, ca sunt efemeri acolo. Treptat, in straduinta de a-si mentine pozitia, capata, de asemenea, perceptia, pe care incearca sa o inoculeze si altora, potrivit careia toti ceilalti reprezinta de fapt "inamicul", intr-o crancena lupta de…

- Ministrul Muncii , Lia Olguta Vasilescu, a reluat luni, in cadrul unei reuniuni cu usle inchise pentru presa, posibilitatea renuntarii la Pilonul II de pensii, declarand ca decizia luata in 2008, cand s-a infiintat Pilonul II n-a fost o decizie buna. "​In 2008 s-a dat posibilitatea celor mai tineri…

- Companiile din mediul privat mai pot apela la varianta acordarii de bonusuri, in loc de marire salariala, pana la data de 31 martie 2018, a declarat, luni, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la finalul unei intalniri cu Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania (CNSLR) Fratia. Potrivit…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, ca reprezentantii sindicatelor i-au transmis ca nu au fost probleme in ceea ce priveste transferul contributiilor de la angajator la angajat si ca nu se pune problema ca ordonanta privind transferul sa nu treaca de Parlament. „Am…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat luni, dupa o intalnire avuta cu reprezentanții pensionarilor de la INS, ca proiectul de lege al pensiilor este finalizat, iar in momentul de fața se fac simulari pe trei formule de calcul. „Reprezentanții pensionarilor chiar apreciaza faptul…

- Moțiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a fost respinsa de deputați. S-au inregistrat 96 de voturi pentru, 157 contra, 16 abțineri, și doi nu au votat. PNL, prin vocea deputatului Dan Vilceanu a declarat ca Opoziția a dat ocazia PSD sa arate cetațenilor ca a ințeles faptul…

- Motiunea impotriva ministrului Muncii, depusa de PNL, a fost dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor. ”Se impune demiterea doamnei Lia Olguta Vasilescu avand in vedere incompetenta crasa de care a dat dovada in exercitarea mandatului de ministru, Romania fiind un caz unic in lume in care…

- "Ati vorbit despre faptul ca as fi afirmat ca mediul privat fura statul roman. Exclus! Eu nu m-am exprimat niciodata asa. Eu am spus altceva, ca sunt angajatori care profita de transferul contributiilor de la angajator la angajat pentru a-si maximiza profitul si ca daca nu transfera cheltuiala totala…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, luni, la dezbaterea motiunii simple depusa de PNL, ca nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile a 2 milioane de romani, aratand ca aceasta cifra este una aberanta. ”Nu exista nicio statistica din care sa reiasa…

- Camera Deputatilor dezbate, luni, motiunea simpla a PNL intitulata „Lia Olguta Vasilescu - Ministrul Minciunii si al Injustitiei Sociale”. Potrivit moțiunii, romanii au salarii mai mici sau, mai mult decat atat, trebuie sa aduca bani de acasa la sfarsitul unei luni de munca. Olguta…

- In prezent, BCR Pensii aplica un comision reprezentand 3% din contributia bruta a participantilor. Cu cat contribuția este mai mare, cu atat valoarea nominala a comisionului este mai mare. Prin masura aplicata de la 1 iunie 2018, comisionul aplicabil contributiilor va ramane la 3%, dar nu…

- Este vorba despre pensionarii care au cotizat mai putin de zece ani la sistemul public de pensii. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca aceasta categorie va fi incadrata intr-o noua forma de ajutor social, iar pentru asta este nevoie de inca o schimbare a legii. „Vom…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, insista ca salariile bugetarilor nu au scazut, comentand ca aceia carora li s-au micsorat veniturile nu depasesc un procent de 3%, insa acestia nu vor avea curaj sa-si arate fluturasul de salariu pentru ca asa s-ar vedea sumele mari pe care le primeau, informeaza…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat duminica seara, în cadrul unei emisiuni TV ca toți românii care nu au cotizat minim zece ani, deci cei care au pensia minima în România, vor fi excluși din rândul

- Guvernanții și-au propus prin “revoluția fiscala” sa creasca salariile. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, spunea ca doar 3% dintre bugetari vor suporta diminuari la salarii , in timp ce toti ceilalti angajati se vor bucura de bani mai mulți și recomanda sa așteptam salariile ca sa ne lamurim.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, insista ca salariile romanilor nu au scazut din cauza trecerii contributiilor de la angajator la angajat. Mai mult, ea afirma ca, daca acest lucru s-a intamplat, a fost fie din cauza celor de la resurse umane care au calculat gresit, asta in cazul bugetarilor,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat miercuri ca angajatorii din mediul privat care au scazut salariile au vrut sa isi creasca profitul, deci "l-au furat" pe angajat, pentru ca in urma transferului contributiilor angajatorul are, cu salariile, aceeasi cheltuiala ca si anul trecut.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a declara, miercuri, la Parlament, ca angajatorii din mediul privat care au scazut salariile de fapt au vrut sa isi creasca profitul, deci ”l-au furat” pe angajat, pentru ca in urma transferului contributiilor angajatorul are, cu salariile, aceeasi cheltuiala…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a sustinut ca daca sunt scaderi salariale ale angajatilor din mediul privat este din cauza faptului ca angajatorii au vrut sa isi creasca profitul, nu din cauza Codului Fiscal.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat miercuri ca angajatorii din mediul privat care au scazut salariile au vrut sa isi creasca profitul, deci ''l-au furat'' pe angajat, pentru ca in urma transferului contributiilor angajatorul are, cu salariile, aceeasi cheltuiala ca…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a venit cu un raspuns dur la criticile care i-au fost aduse dupa modificarile la salarii. Ministrul exclude vehement scaderi la salarii in sistemul bugetar, sustinand ca cei 3% dintre angajati care au remuneratii mai mici au fost avertizati in acest sens inca…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a sustinut astazi o conferinta de presa in care a oferit mai multe explicatii referitoare la modificarile din legea salarizarii. Referitor la declaratiile facute de ministrul Muncii deputatul Bogdan Hutuca a precizat ca Lia Olguta Vasilescu a prezentat astazi un…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a precizat ca statul nu ar avea cum sa intervina și sa negocieze pentru salariații din sectorul privat, insa este convinsa ca salariile nu vor scadea dn cauza transferului contribuțiilor de la stat la angajator.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat marti intr o conferinta de presa, ca statul nu poate interveni in negociere pentru salariatii din privat, insa ca este convinsa ca strict din cauza transferului contributiilor de la stat la angajator salariile nu vor scadea, informeaza Antena3.ro. Iata…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, il ironizeaza pe Iohannis și ii spune cine sunt cei carora le vor scade salariile. „Ne-a certat Iohannis ca am promis creșteri de salarii și unora le-a scazut. Haideți, sa ii explic lui Iohannis. Dumnealui și noua ne-au scazut salariile cu 40%. S-au redus salariile…

- Titlurile de stat detin cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 24,42 miliarde de lei, respectiv 61,43-. Pe locul doi de afla actiunile, cu 7,84 miliarde de lei (19,72-). Depozitele bancare se situeaza pe locul trei din acest punct de vedere, cu 3,49 miliarde de lei, respectiv 8,80- din totalul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, aduce vestile începutului de an: pensiile vor creste si în 2018, la fel ca salariile. Exceptie vor face persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunte la una dintre pensii.