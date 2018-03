Stiri pe aceeasi tema

- Vremea a fost rece pentru aceasta perioada. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii extinse au cazut precipitații slabe, predominant sub forma de ninsoare. Stratul nou de zapada a masurat intre 5 și 10 cm. Cantitatea maxima de precipitații a fost 5 l/mp la Targu Lapuș. Vantul a suflat slab, la moderat,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru perioada 19 martie – 1 aprilie 2018, in toate regiunile țarii. Meteorologii estimeaza un regim termic in care temperaturile medii vor trece relativ rapid de la valori cu minus la cele cu plus, in timp ce precipitatiile, preponderent…

- INFORMARE METEOROLOGICA valabila pentru toate judetele din MOLDOVA. Interval de valabilitate: 19 martie, ora 13:30 – 20 martie, ora 20:00. Fenomene vizate: precipitații sub forma de ninsoare, intensificari ale vantului, vreme deosebit de rece; Zona afectata: MOLDOVA In intervalul menționat, vor fi perioade…

- Vremea a fost apropiata pentru normalul termic din aceasta perioada. Cerul a fost noros. In partea a doua a zilei și in cursul nopții, pe arii extinse au cazut precipitații sub forma de ploaie care au avut și caracter de aversa. In cursul serii și al nopții, izolat ploile s-au transformat in lapovița…

- PROGNOZA METEO BUCURESTI, 18.03.2018 ORA 12 - 19.03.2018 ORA 08 Vremea se va raci accentuat. Temperatura aerului va continua sa scada, astfel ca minima nopții se va situa in jurul valorii de -5 grade. Cerul va fi noros si vor fi precipitatii, moderate cantitativ, la inceput sub forma de ploaie…

- Vremea va deveni deosebit de rece la scara intregii tari incepand de sambata dupa-amiaza, cu valori termice ce vor cobori chiar si cu 10-11 grade fata de cele din aceste zile, in timp ce precipitatiile prognozate vor fi sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare si se vor semnala in majoritatea regiunilor,…

- Vremea va fi deosebit de calda in Capitala, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Temperaturi ridicate vor fi si la inceputul noii saptamani, sustin meteorologii, potrivit carora nu vor lipsi ploile in perioada urmatoare.

- Schimbare radicala a vremii. Dupa ce iarna a revenit la inceputul lunii martie, acum meteorologii vin cu vesti noi. Se pare ca primavara isi intra in drepturi depline. Vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a tarii, dar nu vor lipsi ploile.Citeste si:…

- Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru weekendul 10-11 martie 2018. Temperaturile vor ajunge și pana la 18 grade. Prognoza meteo 10 martie 2018 Valorile termice vor fi mai ridicate decat in intervalul anterior, astfel incat in cea mai mare parte a țarii, vremea va deveni deosebit de calda pentru…

- Vremea se va menține calda pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare și pe arii restranse ploi slabe, de scurta durata, ziua in regiunile estice, sud-estice și centrale, iar seara și noaptea in cele nordice.

- Vești bune de la meteorologi! Vremea se va incalzi in urmatoarele zile. Astazi cerul va fi noros si temporar se vor semnala precipitatii in cea mai mare parte a tarii. Vor fi mai ales ninsori la munte, mixte in dealurile Olteniei si ale Munteniei si predominant ploi in celelalte regiuni. In…

- Vremea s-a incalzit fața de intervalul precedent și a devenit apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost variabil. Vantul a suflat slab, la moderat, cu intensificari de pana la 72 km/h la Vf. Iezer. Temperaturile maxime din cursul zilei au avut valori cuprinse intre 8 grade Celsius in Baia…

- Finalul lunii februarie si inceputul de martie e unul extrem de capriocios in tara noastra, din punct de vedere al vremii. Si asta nu e tot. Meteorologii vin cu vesti teribile. Dupa episodul de ger cumplit, este foarte posibil sa ne confruntam zilele viitoare cu fenomenul de "ploaie inghețata", pe…

- Dupa câteva zile în care întreaga țara a fost lovita de un val puternic de ger, valorile termice încep sa mai creasca în acest sfârșit de saptamâna, la Cluj.Vineri, meteorologii anunța înca vreme destul de rece, cu temperaturi cuprinse…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA SE MENȚINE MESAJ 1 – VALABILITATE 25.02 ORA 03 – 01.03 ORA 10 ACTUALIZARE MESAJ 2 – VALABILITATE Post-ul DAMBOVIȚA: Ce spun meteorologii despre vremea din urmatoarele zile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Weekend cu viscol și temperaturi de -18 grade in Moldova. Avertismentuldrumarilor pentru șoferi Meteorologii anunța pentru acest weekend o racire accentuata a vremii,cu temperaturi ce pot ajunge și la -18 grade. De asemenea, se anunța ninsori pespații extinse, cu…

- PROGNOZA METEO. Meteorologii anunta ca vremea va fi in continuare inchisa și temporar se vor semnala precipitații in majoritatea regiunilor. La munte va ninge. Saptamana viitoarea, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada, geroasa in special dimineața și noaptea in majoritatea regiunilor. …

- Meteorologii anunta o noua schimbare a vremii. Se anunta lapovita si ninsori in mare parte din tara, iar temperaturile vor scadea brusc pana la limita gerului saptamana aceasta.

- Meteorologii anunta o noua schimbare a vremii de duminica. Se anunta lapovita si ninsori in mare parte din tara, iar temperaturile vor scadea brusc pana la limita gerului saptamana viitoare. Cum va fi insa vremea in martie si aprilie.Saptamana viitoare, vremea va fi in general inchisa. Vor…

- Meteorologii sustin ca un nou val de temperaturi scazute este asteptat sa loveasca mai multe regiuni ale tarii. ANM a oferit informatii cu privire la un ciclon puternic ce vine dispre Marea Mediterana ce va fi responsabil de fenomene meteo extreme.

- Clujenii au parte de un weekend destul de înnorat, anunța meteorologii, fiind prognozate și precipitații.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 5 grade Celsius și -2 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi temporar noros și se anunța ceața.Sâmbata, vremea…

- Se intorc ninsorile in Banat. Potrivit unei avetizari emise de Administrația Naționala de Meteorologie, valabila de astazi, ora 18.00, și pana maine, la ora 17.00, este posibil sa ninga in mai multe zone din vestul țarii. ”In vestul țarii vremea va fi inchisa. Cerul va fi mai mult noros. In cursul nopții…

- PROGNOZA METEO. Meteorologii anunta ca vremea va fi mai calda decat in mod normal pentru prima decada a lunii februarie. In weekend, cerul va fi mai mult noros in jumatatea sudica a teritoriului unde aria ploilor se va extinde treptat. La munte vor fi precipitații mixte și condiții de polei. De Valentine's…

- Meteorologii au anuntat, vineri, ca o avalansa mare a avut loc in ultimele 24 de ore la peste 1.750 de metri altitudine in Muntii Bucegi, unde se mentine riscul ridicat de producere de noi avalanse. "Vremea s-a mentinut calda, mai ales la altitudini mai mici de 1.800 metri, unde temperaturile…

- Vremea se schimba radical de vineri seara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de intensificari ale vantului si precipitatii sub forma de ninsoare si de ploaie, valabila pana duminica seara, la nivelul intregii tari.

- PROGNOZA METEO. Meteorologii anunta ca vremea va fi frumoasa si se va mentine mult mai calda decat ar fi normal in aceasta perioada din an. In weekend, regimul termic va fi in continuare caracterizat de valori peste cele normale in luna februarie. PROGNOZA METEO IN TARA. Cerul va fi variabil, cu innorari…

- Vremea continua sa ne faca surprize și in urmatoarele doua saptamani! Meteorologii au facut publica prognoza meteo pentru perioada 30 ianuarie – 11 februarie, iar lucrurile nu arata deloc așa cum ne-am fi așteptat.

- Luni, vremea va fi mult mai calda decat ar fi normal in aceasta perioada din an. Cerul va fi variabil, cu innorari in regiunile nord-vestice, nordice si centrale unde pe arii restranse vor fi mai ales ploi. La munte precipitatiile vor fi mixte. Izolat se mentin conditii de producere a poleiului.…

- Meteorologii anunța un sfârșit de saptamâna frumos, cu vreme calda, temperatura prognozata urmând sa ajunga la 12 grade astazi, ceea ce înseamna cu 5-6 grade mai mult decât normalul perioadei. Totuși, diminețile și serile vor fi reci. De mâine, însa, temperaturile…

- Vremea se afla intr-un proces de incalzire accentuata in toata tara, iar marti temperaturile pot urca in sud pana la 16 grade. Duminica, vremea va continua sa se incalzeasca. Cerul va fi variabil, cu innorari in vestul, centrul si nordul tarii, unde pe arii restranse, indeosebi in cursul noptii, vor…

- Vremea rece se menține și în urmatoarele zile. Nopțile vor fi extrem de reci, cu minime de -17 grade Celsius, scrie stirilocale.md Astazi cerul va fi variabil și vom avea parte și de vreme însorita, cei drept soarele va fi cu dinți. Temperatura aerului va oscila între…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza meteo pentru perioada 22 ianuarie-4 februarie, in toate regiunile țarii. Meteorologii estimeaza ca in urmatoarele doua saptamani temperaturile vor fi in creștere și pot sa atinga chiar și 8-9 grade celsius. Vom avea parte și de precipitații,…

- Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in București in weekendul 20-21 ianuarie 2018. Potrivit informarii, la sfarșitul saptamanii, in Capitala, va ploua, iar precipitațiile vor fi, in cursul serii, și sub forma de ninsoare. Meteorologii anunța ca in intervalul 20 ianuarie, ora 15 – 21 ianuarie, ora…

- Vremea se va mentine geroasa in toata tara, marti, dar de miercuri se va incalzi, iar pana in 21 ianuarie temperaturile maxime pot atinge si 9 grade, peste normalul acestei perioade, arata prognoza pentru perioada 15 - 28 ianuarie, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie.Administratia…

- Cum va fi vremea in București in intervalul 15-17 ianuarie 2018. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in Capitala, incepand de luni seara, de la ora 20:00, pana miercuri, ora 20:00. 15.01.2018 ORA 20 – 16.01.2018 ORA 08 Cerul va avea innorari și temporar va ninge slab – se va depune strat nou de…

- Vremea continua sa se raceasca, un val de aer extrem de rece cuprinde intreaga țara. De marți, cel mai probabil in partea a doua a zilei, in vestul tarii se vor semnala precipitații cu tendinta de extindere si in restul regiunilor.Astazi vremea va continua sa se raceasca. Cerul va avea innorari…

- METEO. ANM a oferit prognoza meteo pentru urmatoarea perioada. Temperaturile vor scadea atat in țara, cat și in București. METEO. Meteorologii anunta ca vremea se va raci astfel incat valorile termice vor deveni apropiate de cele normale pentru aceasta data. In weekend, temperaturile maxime se vor incadra…

- Meteorologii anunta ca vremea se va raci astfel incat valorile termice vor deveni apropiate de cele normale pentru aceasta data. In weekend, temperaturile maxime se vor incadra intre -3 și 5 grade, iar cele minime, in general, intre -8 și -2 grade. La munte vor fi numai ninsori. PROGNOZA METEO LA NOAPTE Cerul…

- Nici anul 2018 nu va fi lipsit de fenomene meteorologice extreme. Frecventa acestora a crescut si in Romania, in ultimii ani, mai ales din cauza incalzirii globale. Furtuni deosebit de puternice, cum a fost cea din Alba, in 17 septembrie, sunt posibile si in acest an. Reamintim ca la data respectiva,…

- Cum va fi vremea in 2018 și ce ne așteapta din punct de vedere meteorologic? Dupa ce am inceput anul 2018 cu temperaturi de primavara, iata ca vremea ne va da și ceva batai de cap. Caci, vorba aceea, iarna nu-i ca vara! Mai exact, Elena Mateescu, directorul Administratiei Nationale de Meteorologie,…

- Meteorologii anunța cod galben de vant pentru cea mai mare parte a judetului Timis. ANM (Administratia Nationala de Meteorologie) care atentioneaza ca se vor inregistra intensificari ale vantului, rafalele depașind 55 – 65 de kilometri pe ora. Avertizarea a fost emisa pentru astazi, in intervalul orar…

- Meteorologii anunța ca maine vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica inalta. Cerul va fi variabil, fara precipitații esențiale. Izolat se va forma ceața slaba. Vantul va suflat din nord-est slab la moderat.

- Meteorologii de la ANM au emis o estimare a valorilor termice medii pentru perioada de prognoza 8 ianuarie - 21 ianuarie.Astfel, în Transilvania, valorile termice diurne vor fi în scadere de la o zi la alta, de la medii de 11 grade în prima zi (valoare ce caracterizeaza…

- Meteorologii au anunțat cand vine cu adevarat iarna: abia in luna februarie. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul. „Prima decada a acestei luni aduce un regim de temperaturi placut, ore cu soare, dar sa fim atenti dimineata si noaptea la ceata pentru ca aduce vizibilitate scazuta. Sunt…

- Iarna mai asteapta pana sa-si intre cu adevarat in drepturi. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul, spune meteorologii. Abia luna februarie va fi o una autentica de iarna. La Ploiesti, va ninge incepand de saptamana viitoare, astfel ca miercuri vor incepe sa cada primii…

- Pentru maine meteorologii anunta cer predominant noros, noaptea pe arii extinse vor cadea ploi slabe, iar ziua vremea va fi fara precipitații esențiale.Noaptea și dimineața izolat se va produce ceața slaba. Vantul va sufla din nord-vest slab la moderat.

- MIERCURI, IN TARA: Regimul termic, apropiat de cel din intervalul precedent, se va mentine foarte ridicat, pentru aceasta perioada din an. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 si 15 grade, iar minimele vor avea valori de la -5 grade in estul Transilvaniei, pana la 9...10…

- Valorile termice vor continua sa creasca, cu precadere în regiunile extracarpatice, unde vremea va deveni mult mai calda decât în mod normal pentru aceasta data, informeaza ANM. ASTAZI. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general, între 5 și 15 grade, iar cele…