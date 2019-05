Anunț de ultimă oră al meteorologiilor. La ce să ne așteptăm în vestul țării Meteorologii au lansat, astazi, o informare meteorologica valabil pentru vestul Romaniei. Conform documentului, in special duminica și luni vor fi perioade de instabilitate atmosferica. Acestea se vor manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari ale vantului ce pot lua aspect de vijelie și caderi de grindina. Cantitațile de apa vor […] Articolul Anunț de ultima ora al meteorologiilor. La ce sa ne așteptam in vestul țarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

