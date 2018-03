Anunt de ultim moment facut de medici despre starea lui Daniel Ionascu

Stiri pe aceeasi tema

- Deși sfarșitul anului 2017 nu l-a prins intr-o stare de sanatate foarte buna pe Ion Iliescu, lucrurile par a intra pe fagașul normal. Iliescu se simte mai bine ca oricand, fapt confirmat chiar de soția acestuia, Nina Iliescu. O entorsa a fost cea care i-a dat batai de cap lui Ion Iliescu in luna decembrie,…

- Gica Hagi a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca de acum incolo nu va mai refuza propunerile venite din strainatate. “Cred ca de acum incolo nu o sa refuz. Nu mai conteaza ce am refuzat, ca nu a fost doar una, sunt mai multe. Au fost si propuneri de echipa nationala care participa…

- La Parohia "Sfinții Romani" din Pavia a avut loc al doilea Seminar cu Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Milano (LILT), cu tema „Sa ne alimentam sanatos pentru a preveni tumorile", Biserica Ortodoxa fiind ingrijorata de starea de sanatatea a romanilor care lucreaza in Italia.

- Tanarul IT-ist Ionuț Anghel, din Marașești, diagnosticat cu o boala grava la plamani, despre care Monitorul de Vrancea a scris pe larg și in repetate randuri, a reacționat bine la schema de tratament recomandata de medicii austrieci. Potrivit informațiilor furnizate de Ionuț, starea…

- Rasul inseamna mai mult decat umor! Nu ne opreste nimeni sa radem, mai ales ca suntem renumiti in a face haz de necaz. In cele mai grele clipe, romanul tot a gasit un moment in care sa-si dea capul pe spate si sa rada in hohote. Apoi, nu exista nicio lege prin care rasul, in Romania, sa fie interzis.…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, OUG 91/2017 care majoreaza cu pana la 15% salariile mai multor categorii profesionale, stabileste plata orelor suplimentare ale politistilor cu 75% din solda lor de baza, plafondandu-le la 3% si dubleaza salariile personalului Institutului Elie...

- Operatorii RCS & RDS și Telekom România au toate motivele sa fie îngrijorați, pentru ca o mișcare de ultima ora ar putea sa genereze plecari la concurența, a notat bugetul.ro.

- Rareș Florescu are 13 ani și i-a lasat masca pe jurații de la Romanii au talent. Baiatul a cantat dumnezeiește la vioara, reușind sa o ridice in picioare pe Andra. Publicul și juriul au aplaudat minute in șir. „Nu am auzit in viața mea așa ceva. Nu am vazuit pe nimeni care sa simta atat de bine. Cine…

- Seful Inspectoratului Școlar Județean Brasov, profesorul Ion Negrila, sustine ca la Colegiul National „Emil Racovita“, unde au fost suspendate cursurile, nu a existat pericol de explozie din cauza scurgerilor de gaz, ci a fost doar o defectiune minora, scoala fiind dotata cu senzori de gaz. Totusi,…

- Simptome pe care le dau toate tipurile de cancer. Esti in pericol urias daca ai asa ceva Pentru a exista o sansa de vindecare, cancerul trebuie descoperit in stadii incipiente, altfel poate deveni fatal. 1. Scadere in greutate pentru care nu ai o explicatie. Mult persoane care sufera de cancer vor slabi…

- La pronuntarea solutiilor in procesele penale trebuie sa se faca abstractie de informatiile furnizate de probele declarate nule, se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la neconstitutionalitatea unor dispozitii din Codul de procedura penala referitoare la administrarea...

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla marti in stare de dezechilibru, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor operatorului national de transport Transgaz, citate de Agerpres. Astfel,…

- Iarna a paralizat țara! Autostrazile A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu – Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si alte 25 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat. Circulatia rutiera a fost inchisa, marti dimineata, pentru toate categoriile de…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, dupa o intalnire cu reprezentantii Consiliului National al Persoanelor Varstnice, ca proiectul Legii pensiilor este finalizat, iar in prezent se fac simulari pe trei formule de...

- Alaturi de Ionela Prodan a fost tot timpul alaturi Anamaria, una dintre fiice sale. De precizat ca, in perioada urmatoare, artista va fi dusa in SUA, unde urmeaza sa fie consultata de mai mulți specialiști. "In scurt timp, cantareața va pleca spre Vegas, așa au decis Anamaria și Anca. Acolo,…

- “Domnul ministru trebuie sa-si faca datoria”, a subliniat sefa Guvernului, cu referire la oficialul din fruntea MJ, in ziua in care opinia publica se asteapta sa spuna daca va propune sau nu revocarea sefei DNA. Pana ca Tudorel Toader sa prezinte public raportul privind activitatea DNA, liderul PSD…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu va lua niciodata o decizie care sa-l plaseze in afara legii, a afirmat miercuri vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu. "Exista niste competente in cadrul carora domnul ministru al Justitiei trebuie sa se inscrie, pentru ca nimeni nu e deasupra legii", a afirmat…

- Corina Munteanu este o bucureșteanca ambițioasa, care merge pe principiul ca femeile se descurca mai bine in afaceri decat barbații. Ca atare, ea face parte din mai multe organizații care susțin femeile in viața socio-culturala și politica a țarii. Dupa ce a lucrat o perioada la o revista, ca agent…

- Vulcanul Muntele Sinabung a trimis de asemenea un nor gros de cenusa la cinci kilometri in atmosfera, a precizat Sutopo Nugroho, purtator de cuvant al Agentiei nationale pentru gestionarea situatiilor de dezastru. Nu au fost inregistrare victime, a adaugat acesta. Vulcanul cu…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,04 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 27,57% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara...

- Ionut Nedelcearu a plecat de la Dinamo si a semnat cu rusii de la Ufa. Fundasul de 21 de ani are un contract pe o durata de trei ani si jumatate, plus un salariu excelent, 25.000 de euro lunar. "Ufa si Dinamo s-au inteles in privinta transferului fundasului central Ionut Nedelcearu.…

- MAE precizeaza ca Serviciul Hidrometeorologic de Stat local din Republica Moldova a emis un avertisment de cod galben de precipitatii puternice sub forma de ninsori si lapovita, valabil pentru zilele de miercuri si...

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit despre meciul cu Lazio din aceasta seara și a anunțat ca Denis Alibec nu va evolua niciun minut in partida cu echipa italiana. "E un meci important, dar e prea mult sa spui ca e un mare meci. O sa-i batem. Pentru mine, mare meci e cand joci cu Real…

- Regionala de Drumuri Nationale Iasi a depus mai mult efort in judetele din sudul ariei sale de acoperire, respectiv Vrancea, Galati, Vaslui si Bacau. „Daca putem sa spunem asa, am fost la limita de cod portocaliu", ne-a declarat Ovidiu Laicu, directorul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri, cu referire…

- FCSB / Steaua vs Lazio | Directorul sportiv al FCSB / Steaua, Mihai Stoica, a declarat pentru site-ul realitatea.net ca s-au vândut peste 30.000 de bilete pentru duelul cu Lazio, din turul 16-imilor Europa League.

- Ministerul Finantelor va incerca sa comaseze cinci formulare, inclusiv Declaratia 600, iar statul va taxa pe veniturile estimate, nu pe cele realizate, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa discutiile din Comisia de buget finante din...

- Anunt de ultima ora de la BNR. Din moment in moment guvernatorul Bancii nationale, Mugur Isarescu va prezenta raportul asupra inflatiei. BNR va revizui în creștere inflatia pe primul trimestru

- Romania - Canada la FED Cup | România întâlnește Canada în primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, în zilele de 10 si 11 februarie, în Sala Polivalenta din Cluj-Napoca.

- Scrisul urât al medicilor a ajuns sa dauneze grav sanatații. O demonstreaza aceasta rețeta eliberata unui copil de doi ani din Constanța. În zadar a încercat farmacista sa descifreze medicamentele prescrise. Am cerut și ajutorul pe un grup din mediul virtual în care…

- Michael Schumacher a suportat mai multe operatii, a fost in coma indusa, internat in mai multe clinici, iar acum se afla la domiciliul sau, transformat intr-un adevarat spital. Michael Schumacher, fotografia de 1,1 milioane de euro. POLITIA ancheteaza CAZUL Pentru a acoperi costurile,…

- DNA, obligata sa finalizeze ancheta in dosarul Gigina pana la 1 mai. Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis joi, 1 februarie, ca Direcția Naționala Anticorupție (DNA) are termen pana la 1 mai sa finalizeze ancheta in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina. In acel dosar, fostul ministru…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat marti seara, la Digi 24, ca Darius Valcov, care a detinut portofoliul Finantelor, va lua deciziile economice in guvern. "Important e ca ne aflam intr-o alta realitate, un guvern care este controlat, e un guvern paralel (...), de fapt, deciziile se…

- Stele Halep a vorbit despre starea de sanatatea a Simonei, dand asigurari ca actualul numar 1 WTA se simte excelent. "Nu s-a intamplat nimic. Simona a facut o perfuzie cu magneziu, timp de 10 minute. A avut lipsa de magneziu. S-a deshidratat. Este totul perfect acum. Este in drum catre Romania in acest…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca în noul Guvern vor fi si nume noi, dar si ministri din vechiul Cabinet. "Am participat la evaluarea, analiza propunerilor privind viitorul Cabinet PSD-ALDE. Împreuna cu liderii PSD-ALDE am evaluat propunerile facute…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale informeaza despre cazul unde o profesoara și 14 elevi au fost internați in spital dupa ce au fost intoxicați cu gaz lacrimogen. Astfel, doi copii au fost internați in secția reanimare, 12 copii in secția de pediatrie și un matur in secția terapie.

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) marcheaza celebrarea a 168 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu prin lansarea proiectului Masterclass de literatura si poezie in scolile romanesti din afara granitelor tarii, care va fi derulat pe parcursului intregului an 2018."In cadrul…

- Organizatorii de la Australian Open au facut azi un anunț oficial privind programul primelor doua zile ale competiției de la Antipozi. Astfel, luni, in prima zi a turneului, vor juca partea superioara a tabloului masculin și cea inferioara a tabloului feminin, ceea ce inseamna ca Simona Halep va intra…

- Scurgerile de petrol se produc de doua zile, in Marea Chinei de Est, cand petrolierul s-a ciocnit cu o nava-cargou. Oficialitatile chineze au declarat presei ca vasul este in pericol de a exploda si a se scufunda, potrivit bbc.com. Ministerul Transporturilor chinez a declansat operatiuni…

- Viata sportivului Vladislav Gribincea, impuscat in luna decembrie a anului trecut in cap, intr-un local din Chisinau, este in afara oricarui pericol. Acesta a suferit o a treia intervenție chirurgicala, iar acum se simte mai bine.

- Politia a intrat imediat pe fir si ancheteaza cazul, dar identitatea asa-zisului prieten nu a fost inca declinata. Cert e ca demersul sau nu a fost incununat de succes. "O persoana a realizat o poza secreta cu Michael Schumacher si a scos-o la vanzare pentru o suma foarte mare de bani", noteaza…

- Daca pana acum vremea a fost indulgenta cu noi, lucrurile se vor schimb de saptamana viitoare. Incepand de marti, meteorologii au anuntat ca vremea va fi in general inchisa si vor cadea precipitatii in cea mai mare parte a tarii.

- Este vorba despre liberalul Virgil Guran. Dana Grecu a spus ca el este un politician cum mulți ar trebui sa fie. "Eu nu cred ca am spus despre foarte mulți liberali ce spun acum despre domnul Guran. Am fost parteneri de discuții in foarte multe emisiuni politice. Nu știu daca va va da afara…

- Iata cateva lucruri despre paralizia in somn. 1. Simptomele paraliziei in somn Mai multe sudii au demonstrat ca persoanele epuizate, stresate sau private de somn au cele mai mari sanse sa experimenteze paralizia in somn. 2. Nu exista niciun pericol Paralizia in somn este,…

- Rafael Nadal (1 ATP) a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare ca nu va participa nici la turneul de la Brisbane, competiție ce incepe luni, prima la care liderul mondial trebuia sa participe in 2018. Retragerea ibericului este cauzata tot de accidentarea la genunchiul drept suferita in finalul…

- Bogdan Mara, managerul sportiv al lui CFR Cluj, a dezmințit informațiile lansate azi de Mircea Rednic, conform carora "feroviarii" l-ar fi ofertat pe croatul Antun Palici (mijlocaș, 29 de ani), fost capitan la Dinamo și recent plecat de la Mouscron. "Nu, nu suntem interesați de Palici. E un jucator…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reafirma pozitia cu privire la implementarea "solutiei celor doua state”, Israel si Palestina, care sa co-existe in pace si securitate, si la necesitatea de a pune capat acestui conflict. De asemenea, MAE apreciaza ca promovarea, astazi, a proiectului de rezolutie…

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, în primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, desi furnizorii au solicitat o crestere medie cu 10,87%, informeaza, miercuri, un comunicat al Autoritatii

- Cantareata Alessia nu este deloc deranjata de burtica imensa pe care o are, ba mai mult de atat este mereu cu zambetul pe buze si asteapta cu nerabdare momentul cand isi va strange in brate pentru prima data bebelusul. Astazi Alessia va merge la medicul care ii va spune cand va avea loc marele eveniment.