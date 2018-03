Anunt de ultim moment despre Daniel Ionascu. Noaptea a fost critica si, azi dimineata, cand credea ca totul o sa fie bine, au aparut complicatiile

Stiri pe aceeasi tema

- "Le mulțumesc din toata inima mea celor care s-au gandit la mine, pentru ca nu credeam ca dintr-un accident care putea fi fatal pentru mine ca exista o asemenea empatie sociala. In genunchi, rugandu-l pe Dumnezeu sa le dea tot ce e mai bun, le mulțumesc din toata inima mea. Sa fiu sincer, nici eu…

- Doctorul care l-a operat pe avocatul Daniel Ionascu a vorbit despre starea de sanatate a acestuia. Din declaratiile sale, avocatul se afla in afara oricarui pericol. Avocatul Daniel Ionascu va sta cateva zile internat in spital. Acesta se afla in afara oricarui pericol. „Domnul avocat Ionascu este pacientul…

- Deși terenul de pe noul "Ion Oblemenco" s-a prezentat pana acum intr-o stare deplorabila, s-a stabilit, in urma unei intruniri de urgența ce a avut loc azi, ca terenul sa nu fie schimbat inaintea amicalului pe care "tricolorii" il vor disputa cu Suedia la Craiova pe 27 martie. Decizia a fost luata astazi,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, vineri, ca informatiile privind anchetarea sa in Brazilia pentru spalare de bani sunt false si ca nu a fost chemat la audieri, comentand, ironic, ca l-au prins "vanzand portocale pe plaja". "Inteleg ca este o suparare si trebuie sa incalzeasca ciorba. Au incalzit-o,…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, OUG 91/2017 care majoreaza cu pana la 15% salariile mai multor categorii profesionale, stabileste plata orelor suplimentare ale politistilor cu 75% din solda lor de baza, plafondandu-le la 3% si dubleaza salariile personalului Institutului Elie...

- Cristiano Ronaldo a fost omul determinant pentru Real Madrid, în meciul din Liga Campionilor cu PSG. Real Madrid, detinatoarea trofeului, a învins-o pe PSG în mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, scor 2-1, si s-a calificat

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni, inaintea sedintei Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, ca va demisiona din toate functiile din partid daca problemele grave ale Bucurestiului nu isi vor regasi o rezolvare "intr-un timp rezonaibil", spunand ca nu ii folosesc functiile din…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a avut astazi un tur de forta. Dupa intalniri cu sefii celor doua Camere ale Parlamentului, responsabilul pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale a avut o intrevedere cu…

- Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, le va preda in acest semestru un curs pe teme de securitate globala masteranzilor de la Universitatea de Vest Timisoara (UVT), dupa ce Senatul a aprobat programa de...

- La pronuntarea solutiilor in procesele penale trebuie sa se faca abstractie de informatiile furnizate de probele declarate nule, se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la neconstitutionalitatea unor dispozitii din Codul de procedura penala referitoare la administrarea...

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, dupa o intalnire cu reprezentantii Consiliului National al Persoanelor Varstnice, ca proiectul Legii pensiilor este finalizat, iar in prezent se fac simulari pe trei formule de...

- Avertisment dur pentru toti cei care au centrale termice de apartament. Cunoscutul avocat Gheorghe Piperea, care se ocupa acum de insolventa Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET) din Bucuresti, a declarat ca centralele de apartament sunt letale, din cauza emisiilor de oxizi de…

- Prezentatoarea Dana Chera, dezvaluiri intime, dupa ce a anunțat ca e gravida. Vedeta traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, deși recent a trecut printr-un divorț. „Ar fi o mare greșeala din partea mea sa spun ca viața n-a fost foarte buna cu mine. Mi-am dorit copii, mi-am dorit o familie.…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea OUG nr.70/2017 privind modificarea si completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic...

- Proiectul descentralizarii nu trebuie abandonat, acesta fiind unul dintre mesajele transmise de premierul Viorica Dancila in cadrul reuniunii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, care a avut loc joi la Palatul...

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,04 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 27,57% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara...

- MAE precizeaza ca Serviciul Hidrometeorologic de Stat local din Republica Moldova a emis un avertisment de cod galben de precipitatii puternice sub forma de ninsori si lapovita, valabil pentru zilele de miercuri si...

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit despre meciul cu Lazio din aceasta seara și a anunțat ca Denis Alibec nu va evolua niciun minut in partida cu echipa italiana. "E un meci important, dar e prea mult sa spui ca e un mare meci. O sa-i batem. Pentru mine, mare meci e cand joci cu Real…

- FCSB / Steaua vs Lazio | Directorul sportiv al FCSB / Steaua, Mihai Stoica, a declarat pentru site-ul realitatea.net ca s-au vândut peste 30.000 de bilete pentru duelul cu Lazio, din turul 16-imilor Europa League.

- Ministerul Finantelor va incerca sa comaseze cinci formulare, inclusiv Declaratia 600, iar statul va taxa pe veniturile estimate, nu pe cele realizate, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa discutiile din Comisia de buget finante din...

- Ministerul Muncii, anunț pentru pensionarii fara stagiul minim de cotizație Noua lege a pensiilor îi va exclude din rândul pensionarilor pe cei care nu au un stagiu minim de cotizare de 10 ani, a declarat, la un post de televiziune, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Acestia…

- Romania - Canada la FED Cup | România întâlnește Canada în primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, în zilele de 10 si 11 februarie, în Sala Polivalenta din Cluj-Napoca.

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1068/VIII/3 din 17 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpaților: ANTON SERGIU GABRIEL, pentru…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), unul dintre patronatele transportatorilor, a anuntat joi ca cere Guvernului sa elimine supraacciza la carburanti in lipsa unei scheme de rambursare a supraaccizei catre transportatori, in caz contrar firmele de transport fiind nevoite…

- Meteorologii anunța un sfârșit de saptamâna frumos, cu vreme calda, temperatura prognozata urmând sa ajunga la 12 grade astazi, ceea ce înseamna cu 5-6 grade mai mult decât normalul perioadei. Totuși, diminețile și serile vor fi reci. De mâine, însa, temperaturile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca „sunt mulți cei care cred ca le știu pe toate”. Comentariul ministrului vine la o zi dupa ce a anuntat ca joi, in cadrul Consiliului JAI, il va intreba pe omologul sau din Danemarca de ce autoritatile din aceasta tara…

- Ministerul Afacerilor Externe face verificari dupa ce in presa au aparut informatii potrivit carora mai multi romani s-ar regasi intre cei peste 100 de raniti din victime-ar-fi-si-romani---video_1244762.html">accidentul petrecut in Italia in aceasta dimineata.Citeste si: CTP analizeaza la…

- Liviu Dragnea nu a rezistat ispitei. Luni, dupa un Comitet Executiv pe repede inainte, liderul PSD a anuntat, triumfal, ca politicienii cercetati penali pot face parte din noul guvern. ,,Am hotarat sa ne facem noi guvernul, nu alte institutii” – a explicat seful PSD. Lista noului cabinet va fi batuta-n…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, imediat dupa ce s-a calificat in optimi la Australian Open, aceasta susține ca are glezna inflamata si dureri. Tatal tenismenei, Stere Halep, a vorbit despre starea sa de sanatate.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. Decretul a fost publicat, deja, în Monitorul Oficial, astfel ca premierul poate face guvernul.

- Badalau: ”M-am rugat de dimineața sa ne lumineze Dumnezeu mințile”, a spus președintele executiv al PSD, luni, inainte de ședința Comitetului Executiv Național . El a precizat ca spera ca Mihai Tudose sa ramana premier, iar ”cei care vor forța demiterea premierului sa aiba și soluția”. Nicolae Badalau…

- Cum se simte Dan Ciotoi dupa operație. Artistul a vorbit in direct la tv, despre intervenția suferita și a masrturisit ca acum se simte mai bine. Dan Ciotoi a fost operat de urgența dupa ce a aflat ca are o tumoare . Aceasta a marturisit ca i-a fost indepartata la o clinica privata din Oradea. „Am…

- Ministerul Afacerilor Externe condamna incidentul petrecut recent in Ungaria si care avea in prim plan Ambasada Romaniei. "MAE lanseaza un apel catre autoritațile ungare de a asigura inviolabilitatea și integritatea localurilor misiunii Romaniei", se arata in punctul de vedere remis pentru STIRIPESURSE.…

- Alexandru Arșinel a primit restricții din partea medicilor, insa marturisește ca straeea lui de sanatate este una buna. Actorul a povestit la Antena Stars și despre cum și-a petrecut sarbatorile de iarna. Actorul Alexandru Arșinel a fost chemat la DIICOT joi dimineața, 11 ianuarie. Actorul este audiat…

- Organizatorii de la Australian Open au facut azi un anunț oficial privind programul primelor doua zile ale competiției de la Antipozi. Astfel, luni, in prima zi a turneului, vor juca partea superioara a tabloului masculin și cea inferioara a tabloului feminin, ceea ce inseamna ca Simona Halep va intra…

- Un anunt de ultim moment a fost facut pentru elevi si parinti. Anul acesta, pe data de 8 ianuarie, a fost aprobata o noua regula pentru cei care inca se afla pe bancile scolii. Acestia nu vor mai fi nevoiti sa poarte uniforme.

- Sute de romani s-au plans in ultimele zile ca au fost sunati de pe numere cu prefixe din alte tari, printre care numeroase din Africa. La fel a patit si jurnalistul Luis Lazarus, care a postat un mesaj pe retelele de socializare, in care isi sfatuieste prietenii virtuali sa nu raspunda la acele numere…

- Comitetul International Olimpic a anuntat luni ca va fi ''cât se poate de flexibil'' în privinta sportivilor nord-coreeni dornici sa participe la urmatoarele Jocuri Olimpice de iarna organizate în Coreea de Sud, la PyeongChang, inclusiv

- CNAS a publicat astazi, 4 ianuarie, o lista care cuprinde 59 de afectiuni pentru care nu e nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie ca sa te consulte medicul de specialitate din ambulatoriu. Printre ele se numara angina pectorala instabila, bolile genetice, astmul bronsic, glaucomul,…

- Fostul lider mondial Serena Williams a anuntat, vineri, ca nu va participa la turneul de Grand Slam de la Australian Open, pe care l-a castigat in 2016, din cauza faptului ca nu s-a refacut din punct de vedere fizic.

- Regimul termic va fi caracterizat tot de valori mult mai ridicate decat cele climatologic specifice perioadei in majoritatea regiunilor. Cerul va fi mai mult noros in nord-vestul si centrul tarii si va avea innorari trecatoare in rest.

- Daca pana acum vremea a fost indulgenta cu noi, lucrurile se vor schimb de saptamana viitoare. Incepand de marti, meteorologii au anuntat ca vremea va fi in general inchisa si vor cadea precipitatii in cea mai mare parte a tarii.

- Directia Nationala Anticoruptie, mutare de ultim moment in dosarul TelDrum! Procurorii DNA i-au trimis șefului PSD o scrisoare prin care a fost convocat sa verifice documentele pe care magistrații le-au strans de-a lungul timpului, scrie EVZ. Procurorii anticoruptie au aprobat, astfel, cererea pe…

- Rafael Nadal (1 ATP) a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare ca nu va participa nici la turneul de la Brisbane, competiție ce incepe luni, prima la care liderul mondial trebuia sa participe in 2018. Retragerea ibericului este cauzata tot de accidentarea la genunchiul drept suferita in finalul…

- Raluca și Denisa Tanase, dezvaluiri emoționante dupa moartea parintelui Nicanor Lemne, cel care le-a fost alaturi in cele mai speciale momente. Astazi, discipolul lui Arsenie Boca ar fi implinit 103 ani. Azi ar fi implinit 103 ani. Din pacate, am ramas așa descoperite spiritual. Parintele Nicanor Lemne…

- Bogdan Mara, managerul sportiv al lui CFR Cluj, a dezmințit informațiile lansate azi de Mircea Rednic, conform carora "feroviarii" l-ar fi ofertat pe croatul Antun Palici (mijlocaș, 29 de ani), fost capitan la Dinamo și recent plecat de la Mouscron. "Nu, nu suntem interesați de Palici. E un jucator…

- Rafael Nadal, liderul din clasamentul ATP, a anunțat astazi ca s-a retras de la turneul de la Abu Dhabi, care se desfașoara in pieroada 28-30 decembrie 2017. Spaniolul și-a justificat retragerea pe baza accidentarii mai vechi de care sufera la genunchi: "Imi pare foarte rau și sunt foarte dezamagit…

- In aceste zile ne confruntam cu temperaturi mai scazute decat cele obisnuite la aceasta data. Dar, vremea va intra intr-un proces de incalzire si s-ar putea sa avem ploi, nu ninsori de Craciun. Vor fi precipitatii consistente in zilele viitoare in vestul tarii, care vor continua pana in 24 – 25 decembrie,…