- Egiptul va prelungi starea de urgenta la nivel national cu trei luni incepand din 13 ianuarie pentru a ajuta la combaterea 'pericolelor si a finantarii terorismului', a anuntat agentia de presa egipteana MENA, relateaza Reuters. Citeste si: Ambasadorul Olandei, DESFIINTAT dupa ce si-a facut…

- Rafael Nadal (1 ATP) a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare ca nu va participa nici la turneul de la Brisbane, competiție ce incepe luni, prima la care liderul mondial trebuia sa participe in 2018. Retragerea ibericului este cauzata tot de accidentarea la genunchiul drept suferita in finalul…

- Bogdan Mara, managerul sportiv al lui CFR Cluj, a dezmințit informațiile lansate azi de Mircea Rednic, conform carora "feroviarii" l-ar fi ofertat pe croatul Antun Palici (mijlocaș, 29 de ani), fost capitan la Dinamo și recent plecat de la Mouscron. "Nu, nu suntem interesați de Palici. E un jucator…

- Vlad Chiricheș (28 de ani) negociaza prelungirea contractului cu Napoli, dar a primit o oferta de ultim moment. Publicația turca Fanatik scrie ca fundașul naționalei este curtat de Trabzonspor, locul 7 in Turcia, echipa ce și-a mai manifestat in trecut interesul pentru Chiricheș. ...

- Rafael Nadal, liderul din clasamentul ATP, a anunțat astazi ca s-a retras de la turneul de la Abu Dhabi, care se desfașoara in pieroada 28-30 decembrie 2017. Spaniolul și-a justificat retragerea pe baza accidentarii mai vechi de care sufera la genunchi: "Imi pare foarte rau și sunt foarte dezamagit…

- In aceste zile ne confruntam cu temperaturi mai scazute decat cele obisnuite la aceasta data. Dar, vremea va intra intr-un proces de incalzire si s-ar putea sa avem ploi, nu ninsori de Craciun. Vor fi precipitatii consistente in zilele viitoare in vestul tarii, care vor continua pana in 24 – 25 decembrie,…

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, în primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, desi furnizorii au solicitat o crestere medie cu 10,87%, informeaza, miercuri, un comunicat al Autoritatii

- Seful comisiei juridice din Senat vine cu o solicitare de ultim moment pentru judecatori. Senatorul Serban Nicolae le transmite acestora, printr-o postare pe Facebook, sa explice public care este pozitia lor in privinta separari carierelor intre judecatori si procurori. "As vrea sa știu daca celor…

- Dani Coman, președintele Astrei, spera ca Alexandru Ionița (23 de ani), vedeta echipei, va accepta propunerea de prelungire venita din partea clubului. Oficialul marturisește ca, pana acum, nimeni nu a inaintat o oferta concreta pentru fotbalistul fostei campioane. "Este adevarat ca Alexandru Ionita…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, ca tema schimbarii formei de guvernamânt cu monarhia constitutionala merita o dezbatere cât mai ampla la nivelul societatii.

- Anunt de ultim moment al meteorologilor! In intervalul 15 decembrie, ora 18 – 16 decembrie, ora 14, aria ploilor se va extinde in regiunile vestice si nord-vestice. Cantitațile de apa vor depași local 20-25 l/mp și izolat 30-35 l/mp in cea mai mare parte a Banatului. In unele zone din vestul tarii va…

- Liga Profesionista de Fotbal a emis in aceasta dupa-amiaza un comunicat in care anunța ca etapa 22-a, care va avea loc in week-end-ul in care va fi inmormantat Regele Mihai, nu va fi amanata. "Liga Profesionista de Fotbal este profund indurerata de trecerea in nefiinta a Majestatii Sale, Regele Mihai…

- Partida cu Dinamo de luni nu este decisiva pentru continuitatea pe banca tehnica a Voluntariului in cazul lui Claudiu Niculescu. "Conducerea clubului are deplina incredere in Claudiu Niculescu și ii acorda credit total in continuare. Nu se pune in niciun fel problema ca antrenorul sa iși joace postul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat miercuri ca au fost transmise Ministerului Justitiei propuneri de modificare a Codului penal in ceea ce priveste infractiunile de ucidere, de ultraj si de ultraj judiciar. Citeste si: Dragnea si Tariceanu, replica DURA la solicitarea Opozitiei…

- Tarifele de terminare vor scadea cu 12-13%, din primavara, de la 0,96 eurocenti pe minut la 0,84-0,85 eurocenti pe minut, masura ce va fi supusa dezbaterii publice, a declarat intr-un interviu pentru News.ro Sorin Grindeanu, noul presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare…

- Federația Internaționala de Automobilism (FIA) a inaugurat, luni, la Paris, propriul "Hall of Fame" (Galerie a Gloriilor), în care au fost incluși toți campionii mondiali din istoria Formulei 1, inclusiv, deci, Michael Schumacher, care este septuplu campion

- Roxana Dobre, partenera lui Florin Salam, a vorbit despre relatia sa cu cantaretul, dar a dezvaluit si unele dintre secretele cuplului. Aceasta a vorbit despre plecarea in Statele Unite, de care nici nu a confirmat, nici nu a infirmat, dar a tinut sa precizeze ca i-ar placea sa locuiasca acolo pentru…

- Principesa Margareta a decis anularea calatoriei cu Trenul Regal de 1 Decembrie, din cauza starii de sanatate a Regelui Mihai. Casa Regala a anuntat ca, joi seara, principesa Maria a ajuns la resedinta din Elvetia a regelui, acolo unde va sta alaturi de tatal sau care se afla intr-o stare de sanatate…

- In acest moment iarna s-a așternut la munte și in cateva zone din Transilvania ,dar o sa ninga și pe dealurile Moldovei. Totuși, potrivit meteorologului Romica Jurca, prezenta la Romania TV, fenomenul nu va ține mult. De poimanine locul ninsorilor va fi luat de ploi iar vantul se va inteți. Vremea…

- Madalina Ghenea (29 de ani) a facut câteva declarații tulburatoare. Actrița a dezvaluit ca doctorii i-au spus ca nu va putea avea copii, a menționat ca, apoi, a avut "o sarcina groaznica" și a precizat ca a ascuns sarcina

- Directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie, Florinela Georgescu, a declarat, pentru Mediafax, ca, de duminica, precipitațiile se vor extinde în toata țara, iar la munte ploile se vor transforma în ninsori, astfel temperaturile vor fi cuprinse între -5 și cel mult…

- Regimul termic se va incadra, in general, in mediile normale ale perioadei la nivelul intregii tari, insa ploile, lapovitele si ninsorile vor fi din ce in ce mai prezente incepand cu data 26 noiembrie, se aratra in prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila pana pe 3 decembrie.

- Comisia Europeana a stabilit ca Romania nu a luat masuri eficiente in urma recomandarii Consiliului din luna iunie și, in consecința, propune Consiliului European sa adopte o versiune revizuita a recomandarii adresate țarii pentru a-și corecta abaterea semnificativa de la traiectoria de ajustare…

- Veste mare pentru fanii lui Nea Marin. Simpaticul prezentator revine pe micile ecrane cu o noua emisiune savuroasa, „Poftiti in vacanta”. Scopul emisiunii este acela, ca si in editiile precedente, de a reuni vedete pentru a ajuta oamenii defavorizati. Emisiunea ”Poftiți in vacanța” va incepe luni, 4…

- Dupa un interviu in care a facut o scurta radiografie a situatiei politicii din Romania, fostul premier Adrian Nastase a decis sa continue "dezvaluirile" si pe blogul personal. Intr-un amplu articol, fostul presedinte social-democrat a vorbit despre viitoarea candidatura la prezidentiale a lui Klaus…

- Vremea in Romania s-a stricat si au inceput ploile in mai multe judete. Nici ninsorile nu lipsesc, care se vor face din ce in ce mai prezente, conform Realitatea. Sambata, vremea in tara va fi in general inchisa. In partea de sud a tarii va ploua, mai ales in Muntenia si in Dobrogea, cantitatile de…

- Vremea va fi inchisa in acest sfarsit de saptamana, cu maxime cuprinse intre 4 si 13 grade Celsius, iar Ciclonul „Olaf” care ar fi trebuit sa ajunga in Romania in cursul zilei de sambata s-a stins si un alt Ciclon, denumit „Peter”, il va inlocui, potrivit meteorologilor ANM. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/anunt-important-de-la-meteorologi-ciclonul-olaf-nu-mai-ajunge-in-romania-locul-sau-va-fi-luat-de-ciclonul-peter_387886.html#ixzz4ygOmQpK2

- Vremea va deveni din ce in ce mai rece in perioada urmatoare, din cauza unui ciclon cu masa de aer rece care va ajunge sambata noapte in partea de nord a tarii noastre si care va determina o scadere a temperaturilor chiar si s...

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, sustine ca, din informatiile sale, vizita secretarului de stat american Rex Tillerson nu are legatura cu programul de achizitii al rachetelor Patriot. Cat despre programul de inzestrare, ministrul da asigurari ca totul se desfasoara conform calendarului, iar speculatiile…

- Vremea incepe sa se raceasca, temperaturile continuand sa scada la sfarsitul acestei saptamani. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, de duminica, prin nordul tarii, va patrunde ciclonul polar Olaf, care va transforma precipitatiile in ninsoare si care ar putea interactiona cu…

- Ionut Negoita a scos Dinamo la vânzare, iar primul nume la care s-au gândit fanii "câinilor", ca posibil cumparator, a fost cel al lui Cristo Borcea, fost actionar în Stefan cel Mare.

- Situatia lui Ianis Hagi (19 ani) continua sa fie un punct de interes pentru jurnalistii italieni, care anunta ca tânarul mijlocas ofensiv ar putea fi împrumutat la Pescara, echipa din Serie B al carei antrenor, Zdenek Zeman, e

- Meteorologii vin cu vesti bune pentru weekend! Potrivit specialistilor, vremea va fi apropiata de cea normala termic pentru aceasta data. Vineri Vor fi maxime intre 7 grace Celsius in estul ...

- Constanțenii se vor bucura de vreme frumoasa la malul marii, în primul weekend al lunii noiembrie. Ploile vor sta departe de Constanța în acest sfârșit de saptamâna, astfel ca cei pasionați de petrecerea timpului în aer liber se vor putea bucura din plin de aceste doua…

- Cumplitul accident de pe data de 14 octombrie 2017 a lasat-o pe preoteasa Maria Gavril cu foarte multe traumatisme. Aceasta nu va mai fi la terapie intensiva, in Spitalul de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou". Este foarte probabil ca tratamentul pe care i l-a dat medicul sa-l continue in sectia Chirurgie…

- Rafael Nadal va încheia anul pe primul loc mondial, grație victoriei obținute miercuri la Mastersul 1.000 ATP de la Paris-Bercy, dotat cu premii totale de 4.273.775 euro, în fața sud-coreeanului Hyeon Chung, nr.

- Guvernul va aproba, in sedinta de miercuri, proiectul de lege privind achizitionarea primului sistem de rachete Patriot, urmand ca in urmatoarele doua saptamani sa fie prezentat in Parlament, a anuntat, marti, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor.Citeste si: Victor Ciutacu il DESFIINTEAZA…

- Miercuri, vremea se va mentine rece, desi valorile termice vor fi usor mai ridicate decât cele de marti. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 5 si 14 grade.

- Vremea a creat probleme si pe aeroportul din orasul austriac Salzburg, unde orice aterizare a fost o aventura. Un avion a fost la un pas sa se prabuseasca pe pista, si doar priceperea pilotului a salvat aeronava de la o tragedie.

- Gigi Becali, finanțatorul FCSB-ului, a reacționat dupa victoria entuziasmanta obținuta de echipa sa pe terenul lui CSU Craiova, scor 5-2. "Va dau cuvantul meu de onoare, MM Stoica avea emoții mari inainte de meci. I-am spus «MM, suntem echipa mare, avem valoare și vom depași adversarul la 3-4 goluri…

- Veștile de la meteorologi nu sunt optimiste! Mai exact, dacaa sperați, chiar și in luna octombrie și inceput de noiembrie, la puțin soare și puțina caldura, deocamdata nu este posibil. Mai mult, vremea se va raci in urmatoarele zile, cu temperaturi de maximum 16 grade. Ploile isi vor face aparitia,…

- Centrul Bucureștiului va fi paralizat astazi. Ca și când vremea proasta nu era suficienta, șoferii trebuie sa mai știe ca, între orele 14:00 si 20:00, traficul va fi restrictionat pe strazile Boteanu si Dem I.

- Mircea Lucescu a transmis un mesaj surprinzator in aceasta seara, pe pagina de Facebook a Academiei Rapid. Iși arata susținerea pentru formația care se lupta pentru promovarea in Liga a 3-a alaturi de CSA Steaua. Le cere celor de la Academie sa readuca echipa acolo unde ii este locul. "Am auzit ca…

- Vremea va fi in general inchisa, iar temperatura aerului va continua sa scada. Aria ploilor se va extinde dinspre vest și va cuprinde cea mai mare parte a țarii, iar la munte, la altitudini mari, trecator precipitațiile vor fi mixte. Local, cu precadere in dealurile subcarpatice și in regiunile sudice,…

- In urmatoarele zile vremea va fi in general inchisa, iar temperatura aerului va continua sa scada. Ploile vor cuprinde treptat toata tara. Vremea se va ameliora incepand de miercuri, cand temperaturile vor incepe sa creasca. Inceputul lunii noiembrie aduce vreme mai rece. MUNTENIA Vremea se va raci…

- Dupa o noua infrangere suferita in Liga 1, 0-2 pe teren propriu cu CSM Poli Iași, Cristi Pustai, tehnicianul lui Gaz Metan, a anunțat remanieri masive in lotul ardelenilor. "Multe nu se leaga, forma sportiva e jos la mulți jucatori. Cei care au intrat in echipa n-au dat randamentul pe care il așteptam.…

- Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) și-a aflat adversarele pe care le va întâlni la Turneul Campioanelor, competiție care se va desfașura la Singapore în perioada 22-29 octombrie.

- Veste buna pentru Gabriela Lilios, cadru universitar al Facultatii de Farmacie a Universitatii "Ovidiusldquo; Constanta, acuzata de influentarea declaratiilor si de instigare la favorizarea faptuitorului. In urma cu putin timp, Tribunalul Constanta a decis revocarea masurii preventive a controlului…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a lui Mihaita Minea.In cauza a mai fost deferita Justitiei si SC Ostera Farm SRL. Prejudiciul aproximativ calculat in cauza este de 2,3 milioane de euro.Procurorii vorbesc in…

- Codul galben de averse puternice și vânt puternic se menține și astazi. De asemenea, meteorologii au prezis ploi pentru întreaga zi. Temperatura maxima pentru astazi va fi de 10 grade ziua și 7 grade noaptea. Pentru urmatoarele zile, meteorologii anunța soare și o temperatura medie de…