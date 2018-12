Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10.000 de persoane din 30 de localitati din judetul Timis au ramas fara energie electrica, sambata seara, din cauza greutatii zapezii care a distrus 19 linii de medie tensiune, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Majorarea punctului de pensie ar putea fi facuta prin ordonanta de urgenta, dar decizia va fi luata dupa consultari cu Ministerul Justitiei, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Marius Budai.

- Dan Barna, presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), a lansat un indemn sambata, cu ocazia Zilei Constitutiei, la respectarea statului de de drept si la protejarea parcursului democratic al Romaniei, sustinand ca avem nevoie de o Constitutie care sa prevada independenta procurorilor, depolitizarea…

- Subiectele grila la Evaluarea Naționala și la Bacalaureat 2019 au starnit furia parintilor, profesorilor si elevilor. Schimbarea, spun ei, vine din nou, pe nepusa masa, dupa inceputul anului scolar 2018 - 2019. Fara nicio consultare. Asa se face ca, dupa ce Ministerul Educatiei a publicat noile modele…

- In urma ninsorii de miercuri, in zona Sibiu – Paltiniș s-a depus un strat consistent de zapada, motiv pentru care se circula in condiții de iarna. Sunt așteptate in continuare ninsori, iar utilajele de deszapezire acționeaza in vederea curațarii carosabilului, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

- Controverse privind legea salarizarii intre putere și opoziție, asta dupa ce Guvernul a promis majorarea salariului minim și o noua lege a salarizarii care ar avea aplicabilitate pana in 2022. De cealalta parte, exista acuzații cum ca este luata in calcul inghețarea salariilor in 2019, potrivit unui…

- Michael Schumacher este de aproape cinci ani imobilizat la pat, dupa accidentul pe care l-a suferit la schi în 2013. Fostul sau manager, Willi Weber, a vorbit despre situatia fostului mare campion de Formula 1. El a comentat și speculatiile potrivit carora, Schumacher…

- Joi, Liviu Dragnea, in Parlament, a facut o serie de precizari cu privire la eveluarea activitaților miniștrilor și la remaniere. Liderul PSD a declarat ca nu exista vreo lista facuta de acesta și ca „doamna Firea a incurcat foile”.