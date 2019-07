Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța ca astazi vremea va fi calduroasa, cu cer variabil, si temperaturi maxime de 34 de grade Celsius. In Campia Romana si Dobrogea se poate instala canicula, iar disconfortul termic va fi accentuat. Prognoza meteo in țara Dupa-amiaza in regiunile intracarpatice,…

- Vreme torida și disconfort termic accentuat, in mare parte din țara. Asta prognozeaza meteorologii pentru finalul saptamanii. Termometrele vor arata chiar și peste 35 de grade Celsius. Disconfortul termic va creste, astfel ca dupa-amiaza, local, indicele temperatura-umezeala va atinge sau…

- Vremea frumoasa nu mai dureaza mult! In weekend vor reveni treptat furtunile, care vor cuprinde incet-incet aproape toata țara. Temperaturile vor scadea dramatic.Vineri, vremea va fi racoroasa și cu ploi din loc in loc. Acestea vor aparea in zona de munte și pe suprafețe restranse in sud-estul…

- Vremea in București, sambata, 5 iulie va fi una caniculara. Dupa cateva zile cu temperaturi mai scazute și ploi, locuitorii Capitalei se confrunta, din nou, cu maxime de pana la 30 de grade Celsius.

- ANM anunța vreme deosebit de calda in acest weekend, marcata insa de manifestari ale instabilitații atmosferice. Saptamana se va incheia cu temperaturi ce vor depași media normala a acestei perioade. Maxima se va incadra intre 28 și 36 de grade, iar minima va fi de asemenea ridicata, cu valori cuprinse…

- Potrivit meteorologilor, primul val de canicula îsi va face simtita prezenta în România începând de miercuri, când vor fi 34 de grade Celsius în vest, sud si est, mai ales în

- Meteorologii anunța ca vremea va fi instabila in cea mai mare parte a țarii in zilele de 25 și 26 mai. In mai multe regiuni sunt așteptate furtuni cu tunete, fulgere și caderi de grindina. Pentru sambata meteorologii anunța ca vremea va fi instabila in Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova, Muntenia,…

- Instabilitatea atmosferica se va diminua incepand de miercuri, 22 mai 2019, dar zonele de vest și nord-vest ale teritoriului vor fi in continuare afectate. Meteorologii ANM aduc vești mai bune in ceea ce privește vremea pentru ziua de miercuri. Manifestari ale instabilitații atmosferice vor fi mai…