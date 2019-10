Anunț de ULTIM MOMENT al IGPR: Amenzile pentru apeluri FALSE la 112 EXPLODEAZĂ Incepand de joi, apelurile abuzive la 112 sunt sancționate mai aspru, informeaza IGPR, care subliniaza ca amenzile pornesc de la 500 și pot ajunge pana la 5.000 de lei. Sancțiunile au fost stabilite pentru a reduce numarul alertelor false. „Incepand de astazi, apelarea abuziva a numarului unic pentru apeluri de urgența 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numarul 113 ori la numarul 114 se sancționeaza cu amenda de la 500 de lei la 1.000 de lei. De asemenea, alertarea falsa a agențiilor specializate de intervenție este sancționata cu amenda de la 1.500 de lei la 5.000 de lei. Apelarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

