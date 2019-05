Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa privind finalizarea proiectului cu titlul „Crearea unei noi unitați de prestare servicii medicale in cadrul Coquette Beauty Clinique SRL”, SMIS 113958... The post Comunicat de presa privind finalizarea proiectului cu titlul „Crearea unei noi unitați de prestare servicii medicale in…

- Conform contractului de finantare, valoarea totala a proiectului este de 7.774.145,05 lei din care asistenta financiara nerambursabila este de 2.989.323 lei, din care 2.540.924,55 din FEDR si 448.398,45 lei din Bugetul National. Proiectul s-a implementat la punctul de lucru al societatii,…

- Anunț de presa privind finalizarea proiectului cu titlul “PLATFORMA UNIFICATA INOVATIVA DE SECURITATE CIBERNETICA” is a post from: Ziarul National Anunț de presa privind finalizarea proiectului cu titlul “PLATFORMA UNIFICATA INOVATIVA DE SECURITATE CIBERNETICA” is a post from: Ziarul National

- Wittronic SRL, cu sediul in Str. Calea Moților, sector A, nr. 19, localitatea Jimbolia, județul Timiș a derulat, incepand cu data de 08.05.2018... The post Comunicat de presa – Finalizarea proiectului ”Extinderea activitații companiei Wittronic SRL din localitatea Jimbolia, județul Timiș” appeared first…

- Comunicat de presa PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI CU TITLUL “REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE BROADBAND IN ZONELE ALBE NGA DIN JUDEȚUL DOLJ” is a post from: Ziarul National Comunicat de presa PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI CU TITLUL “REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE BROADBAND IN ZONELE ALBE NGA DIN JUDEȚUL…

- S.C. DAN TRANSPORT HIDROCONSTRUCTIA S.R.L. cu sediul in Prundu Bargaului, Str. Principala, nr. 5, Sat Prundu Bargaului, Comuna Prundu Bargaului, judetul ... The post Anunț de presa. Finalizarea proiectului „Inovarea activitatii Dan Transport Hidroconstructia SRL prin prestarea de servicii noi” appeared…

- Comunicat de presa PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI CU TITLUL “INVESTIȚII IN INFRASTRUCTURA BROADBAND IN JUDEȚUL VASLUI” is a post from: Ziarul National Comunicat de presa PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI CU TITLUL “INVESTIȚII IN INFRASTRUCTURA BROADBAND IN JUDEȚUL VASLUI” is a post from: Ziarul National

- Comunicat de presa: Finalizarea proiectului “Cresterea competitivitatii Intrabit Company SRL prin crearea noului produs Intrabit SMS Gateway” is a post from: Ziarul National Comunicat de presa: Finalizarea proiectului “Cresterea competitivitatii Intrabit Company SRL prin crearea noului produs Intrabit…