Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2015 – 2018, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a primit 17.055 solicitari de finantare pentru dezvoltarea fermelor mici. Valoarea fondurilor europene nerambursabile solicitate prin intermediul submasurii 6.3 este de aproximativ 256 de milioane de euro. AFIR a incheiat, pana…

- S.C. BAND METAL S.R.L. cu sediul in municipiul Timișoara, str. Euripide, nr. 5, județul TIMIȘ, CUI 6725644, J35/3603/1994, beneficiara proiectului cu titlul: The post Comunicat de presa – Finalizarea proiectului ”DEZVOLTARE DURABILA ȘI CREȘTEREA COMPETITIVITAȚII IN DOMENIUL PRELUCRARII PRIN AȘCHIERE…

- ANUNȚ DE PRESA GOPRO INSTAL SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul „ACHIZITIE UTILAJE GOPRO INSTAL SRL” is a post from: Ziarul National ANUNȚ DE PRESA GOPRO INSTAL SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul „ACHIZITIE UTILAJE GOPRO INSTAL SRL” is a post from: Ziarul National

- ANUNȚ DE PRESA CARESTRANS SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul „DOTAREA CU UTILAJE CARESTRANS SRL ” is a post from: Ziarul National ANUNȚ DE PRESA CARESTRANS SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul „DOTAREA CU UTILAJE CARESTRANS SRL ” is a post from: Ziarul National

- ANUNȚ DE PRESA LUNGU TRANS SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul „ACHIZITIE UTILAJE LUNGU TRANS SRL” is a post from: Ziarul National ANUNȚ DE PRESA LUNGU TRANS SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul „ACHIZITIE UTILAJE LUNGU TRANS SRL” is a post from: Ziarul National

- Comunicat de presa Lansarea proiectului „DOTAREA CU UTILAJE FUN HORSE SRL” is a post from: Ziarul National Comunicat de presa Lansarea proiectului „DOTAREA CU UTILAJE FUN HORSE SRL” is a post from: Ziarul National

- ANUNȚ DE PRESA GOPRO INFRASTRUCTURE SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul „ACHIZITIE ECHIPAMENTE SC GOPRO INFRASTRUCTURE SRL” is a post from: Ziarul National ANUNȚ DE PRESA GOPRO INFRASTRUCTURE SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul „ACHIZITIE ECHIPAMENTE SC GOPRO INFRASTRUCTURE SRL” is…

- ANUNȚ DE PRESA BENY VIDRACONS SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul „Dezvoltarea activitatii la SC BENY VIDRACONS SRL” is a post from: Ziarul National ANUNȚ DE PRESA BENY VIDRACONS SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul „Dezvoltarea activitatii la SC BENY VIDRACONS SRL” is a post from:…