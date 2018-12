Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Baia Mare aduce la cunostinta tuturor agentilor economici din municipiu ca incepand cu data de 7 ianuarie 2019 se pot depune cererile de viza a AUTORIZATIILOR/ACORDURILOR DE FUNCTIONARE PENTRU ANUL 2019, conform prevederilor H.C.L. nr. 204/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, se…

- Aducem la cunostinta tuturor agentilor economici ca, in perioada 10 – 25 Decembrie 2018, in Piața Revoluției si in Piața Pacii din municipiul Baia Mare, se va organiza ”TARGUL BRAZILOR DE CRACIUN 2018”, conform H.C.L. 589/2018. Agentii economici interesati sa participe la aceasta manifestare sunt rugati…

- Primaria Baia Mare aduce la cunostinta tuturor agentilor economici ca in perioada 30 noiembrie 2018 – 14 ianuarie 2019 in Piata Libertatii din municipiul Baia Mare vor avea loc manifestarile prilejuite de “TARGUL DE CRACIUN 2018”, conform unui anunt publicat pe site-ul oficial. Astfel, agentii economici…

- Aducem la cunostinta tuturor agentilor economici ca in perioada 30 noiembrie 2018 – 14 ianuarie 2019 in Piața Libertații din municipiul Baia Mare vor avea loc manifestarile prilejuite de “TARGUL DE CRACIUN 2018”, conform H.C.L. Nr. 588/2018. Agentii economici interesati sa participe la aceasta manifestare…

- Solicitanții care au inregistrat cereri pentru inchirierea unei locuințe construite prin programul Agenției Naționale pentru Locuințe (A.N.L.) sunt rugați sa-și reactualizeze dosarele, conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. In acest sens, vor…

- Direcția de Asistența Sociala din cadrul Primariei Zalau primește, in aceasta perioada, cererile de acordare a ajutorului pentru incalzire, pentru iarna 2017-2018. Formularele de cerere pentru completare se pot ridica, zilnic, de la Biroul Relații cu Publicul din cadrul DASC Zalau. Astfel, zalauanii…

- Va ganditi sa va intoarceti in tara? Cand? Ma intorc in tara in fiecare an, de vreo 3-4 ori, sa imi vizitez familia in Maramures si prietenii la Bucuresti. Pe termen mediu nu ma vad inapoi in Romania. Daca ma intorc, probabil ca as face-o ca antreprenor. Ne-am gandit recent (impreuna cu sotul – n.red.)…

- Ministerul Afacerilor Externe a facut, miercuri, un anunț pentru cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Irlanda, potrivit caruia, incepand de miercuri, serviciul de meteorologie din aceasta țara a emis o alerta de vant puternic, cod portocaliu.