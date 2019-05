Masurile vizeaza, in primul rand, eliminarea "inechitatilor rezultate de aplicarea prevederilor legale in urma carora persoanele fizice sunt obligate la plata unei contributii de asigurari sociale de sanatate calculata la nivelul salariului de baza minim brut pe tara, cu toate ca veniturile realizate se situeaza sub acest nivel", potrivit comunicatului.

Astfel, se propune anularea contributiei de asigurari sociale de sanatate, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente, neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, stabilite prin decizie de impunere…