Anunt de la Ministerul Educatiei: tezele se sustin pana pe 21 decembrie. Lista completa pentru tezele din anul scolar 2018-2019

In ceea ce priveste tezele de pe semestrul al II-lea, acestea se vor sustine pana in data de 24 mai 2019. Exceptie fac clasele a VIII-a, care vor sustine tezele pana in data de 17 mai 2019 si clasele terminale de liceu - pana la data de 10 mai 2019. In cazurile in care o teza se sustine la o disciplina la alegere dintr-o lista de discipline, elevii vor opta in scris pentru disciplina aleasa din lista, iar optiunile lor raman valabile pe parcursul intregului an scolar. Aceasta este lista disciplinelor la care se sustin teze in anul scolar 2018 – ...