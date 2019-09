Anunt de la Inspectoratul Bucuresti: cand si unde sunt consfatuirile cu cadrele didactice - lista completa

Stiri pe aceeasi tema

- Deschidere de an școlar, inedita, la Școala Coresi din Targoviște. Școala i-a obișnuit, in ultimii ani, pe elevi cu cate Post-ul Magia se intoarce, la Coresi! Cadrele didactice au fost Mary Poppins pentru inceputul de an școlar apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Noul an școlar care debuteaza pe 9 septembrie 2019 este deschis cu o serie de controverse pe marginea ceremoniilor religioase, dar și a unor declarații la Poliție pe care ar trebui sa le dea profesorii și invațatorii. Exceptand acest aspecte, la Botoșani lucrurile sunt gata sa intre in fagașul normal.

- In cadrul unei ședințe a Consiliului de Administrație care s-a intrunit in cursul zilei de luni, 19 august 2019 a fost votata lista cu inspectorii școlari numiți prin prin detașare in interesul invațamantului.

- In urma cu cateva zile Inspectoratul Scolar Judetean Buzau a publicat rezultatele finale ale concursului pentru Gradatiile de merit. In acest an la nivel de ISJ Buzau vor fi acordate un numar de 123 de gradatii dintre care 110 pentru personalul didactic, 12 pentru personalul de conducere si 11 pentru…

- Proba scrisa din cadrul examenului national de definitivare in invatamant (sesiunea 2019) se va desfasura miercuri, 24 iulie, incepand cu ora 10:00, in 42 centre de examen (cate unul in fiecare judet si in Municipiul Bucuresti). In acest an, proba va fi sustinuta la 96 de discipline de examen. Dintre…

- Primele rezultate la proba scrisa din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar au fost afișate astazi pe site-ul titularizare.edu.ro....

- Cadrele didactice care sunt interesate de functiile de conducere puse la bataie trebuie indeplineasca o serie de conditii si sa isi dovedeasca abilitatile manageriale in cadrul unui interviu.

- Miercuri, 12 iunie 2019, cadrele didactice din Panciu au fost sarbatorite, la sfarșit de an școlar, intr-un cadru festiv, cu prilejul Zilei Invațatorului. La evenimentul organizat de Primaria Orașului Panciu au fost invitați, alaturi de educatorii, invațatorii și profesorii in activitate, și seniorii…