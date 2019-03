Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti seara, la TVR 1, ca OUG 114 va fi modificata, iar „taxa pe lacomie” se schimba in „stimulent pentru harnicie”, prin care bancile sa finanteze economia reala. Teodorovici a mai declarat ca in aprilie Guvernul ar putea aproba amnistia fiscala.

- „Amnistia fiscala vine, curand. Cei care ne urmaresc sa nu creada ca pot sa nu plateasca la stat. Este pentru trecut. Aceasta propunere va fi foarte bine primita de mediul de afaceri. Va fi valabila si pentru cei care sunt in esalonari (si insolventa – n.red.). In aprilie, vreau sa o avem in Guvern",…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat marți seara, la TVR 1, ca Guvernul vrea sa adopte in luna aprilie „amnistia fiscala”.Citește și: Teodorovici: Taxa pe lacomie se schimba in stimulentul pentru harnicie „Vine amnistia fiscala. In curand. Cei care ne urmaresc sa nu creada…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat marți seara, la TVR 1, ca a agreat cu bancile sa se schimbe „taxa pe lacomie” in „stimulentul pentru harnicie”.Intrebat cum anume se va modifica OUG 114, ministrul a raspuns: „Partea de banci, maine cred ca vom avea discutia la Finante cu…

- Guvernul a aprobat in sedinta de vineri proiectele privind Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019 si acestea vor fi trimise vineri in Parlament, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria. Teodorovici…

- Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, a declarat, sambata, intr-o emisiune la Digi24, ca, desi in alte tari, in timpul crizei, cand bancile au fost in pericol, statele le-au salvat cu banii contribuabililor, in Romania nici macar un leu nu s-a luat din buzunarul cuiva…