- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca acea expresie „formularele online se depun la etajul 2” nu era o gluma, ci era chiar o realitate.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la emisiunea "Exces de putere" ca va simplifica procedurile pentru depunerea de declarații. Potrivit ministrului, "oamenii nu vor mai fi pe drumuri". "Vreau sa nu mai existe, decat in cazuri excepționale, legatura la ghișeu. Nu vreau sa…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la Antena 3, ca pilonul II de pensii nu se nationalizeaza si nu se desfiinteaza. "Este o optiune pentru fiecare contribuabil, e normal sa fie asa. Optiunea inseamna sa ramai la pilonul I si sa renunti la contributiile la pilonul II", a spus…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat ca prioritatea Guvernului este sa reușeasca centralizarea achizițiilor publice. Potrivit ministrului, o astfel de masura ar aduce economii importante la buget. „Un element esențial va fi centralizarea achizițiilor publice”, a spus…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca s-au contopit șapte formulare intr-unul singur, iar oamenii vor avea de facut o sigura plata pe an. Noul termen pentru depunerea formularului este 15 iulie.„Vreau sa nu mai existe, decat in cazuri excepționale, legatura la ghișeu. Nu vreau…

- Ministrul de Finante nu este fanul bagarii dupa gratii a coruptilor care s-au infruptat din banii publici. Prefera sa-i lase in libertate dar cu conditia restituirii pagubelor pana la ultimul ban. Eugen Teodorovici nu rezoneaza cu sefa DNA, care a reclamat, la bilantul prezentat miercuri, ”refuzul”…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a sustinut, marti, ca formularele pentru directionarea a 2% din impozitul pe venit vor putea fi depuse atat de ONG-uri, cat si de si angajatori. Intrebat care este solutia in privinta directionarii a 2% din impozitul pe venit catre ONG-uri, Teodorovici…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, intrebat despre plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, ca statul nu trebuie sa intervina pe piata decat in cazul unor derapaje. „Dati-mi voie sa nu ma pronunt pe acest subiect (plafonarea dobanzilor la creditele…

- „Va dau un exemplu așa, ca timp de cheltuiala care trebuie sa dispara urgent din zona publica. Fiscul știți ca trimite acele plicuri catre contribuabili. Cheltuiala anuala pe aceasta zona este undeva la 10 milioane de euro. Un total nejustificat. Adica putem sa aplicam aici clar o masura care sa…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat inceputul unor masuri revoluționare in domeniul administrației publice. Una dintre primele masuri va fi analiza tuturor cheltuielilor publice, pentru a vedea ce cheltuieli publice se justifica sau nu se justifica. Dintre cele care se justifica, se…

- Prezent in platoul emisiunii Romania9, de la TVR1, Eugen Teodorovici a spus ca "avem toate motivele sa credem ca astfel de practici exista, din pacate". Amintim ca procurorul Mihaiela Moraru Iorga a facut declarații cutremuratoare duminica seara, la Sinteza Zilei. Iorga susține ca procurorul…

- Ministrul de Finanțe a preciza ca guvernul cauta soluții pentru indemnizațiile pentru mame. Declarația lui Eugen Teodorovici a venit dupa ce in spațiul public au aparut informații despre scaderea indemnizațiilor dupa transferul contribuțiilor și majorarea salariului mediu brut. Ministrul de Finanțe,…

- Ministrul precizeaza ca acestia nu vor avea curaj sa-si arate fluturasul de salariu pentru ca asa s-ar vedea sumele mari pe care le primeau. „Cei care se asteptau sa le scada salariile au primit fluturasi si au vazut ca nu le scad si nu mai au de ce sa fie nemultumiti. Iar cei care au primit…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat ca Administratia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va avea, in curand, un nou sef. Indiferent cine va prelua conducerea, angajatii institutiei ar trebui sa continue sa isi faca treaba, sustine ministrul. "Curand, curand va fi o discutie…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici spune ca, pe viitor, romanii obligati sa depuna Declaratia 600 nu vor mai avea batai de cap. Mai intai, pentru ca valoarea contributiilor li se va calcula in functie de venitul estimat, nu in functie de cel realizat in anul precedent, ca pana acum. In…

- Daca in iunie 2017, sustinea impozitarea Bisericii si le cerea reprezentantilor acesteia sa vina in secolul XXI, acum, proaspat ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici vede cu totul altfel lucrurile. "Nu mi-am schimbat punctul de vedere, dar nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar…

- Statul pregateste o fiscalizare a bisericii. Mai exact autoritațile vor sa afle câți bani trec prin mâinile preoților! Anunțul a fost facut de ministrul de resort Eugen Teodorovici, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca nu si-a schimbat punctul de vedere exprimat anul trecut, privind impozitarea Bisericii, si vrea sa discute informal cu Patriarhul pe aceata tema. ”Nu mi-am schimbat punctul de vedere, dar nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar a sublinia mult…

- Toti contribuabilii sunt asigurati din punct de vedere medical, da asigurari ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, referitor la Formularul 600. El subliniaza totodata ca, pana la 25 martie, la nivelul Guvernului, se va face un act normativ care va schimba mecanismul ”intr-unul foarte simplu”. „Atunci…

- Intrebat daca urmeaza o discutie cu Patriarhul Daniel despre impozitarea Bisericii, Teodorovici a raspuns afirmativ. „De ce sa nu avem? Putem discuta orice fel de subiecte. Va fi o discutie informala. Putem avea aceasta discutie chiar si la Biserica, la slujba de duminica”, a sustinut ministrul Finantelor,…

Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, neaga aceasta informație. "Fals. Catu nu a fost pe subiect. E total fals ideea cu impozitul pe gospodarie.", a spus Teodorovici in direct la Antena 3.

- Dupa o serie de analize, atat Eugen Teodorovici cat și Bogdan Hossu au ajuns la realitatea prezentata de Remus Borza la DCNews. "Primul efect a fost reforma fiscala și probabil al doilea este reducerea de personal. O restructurare a personalului. Am ajuns la situația in care am avut și trei…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a anuntat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici.

- Ministrul de Finante in Guvernul Dancila, Eugen Teodorovici, spune ca sunt prea multi bugetari fata de nevoile reale ale Romaniei si ca sunt mai multi cei care "controleaza" decat cei care muncesc. "Raportat la nevoile si marimea tarii noastre, este intr-adevar un numar mult prea mare (de…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, da apa la moara specualațiilor cu privire la o reorganizare masiva o administrației publice și reducerea numarului de bugetari.„Numarul salariaților din sectorul public este mult prea mare. Ceea ce este și mai grav e ca mai mulți controleaza decat muncesc”,…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici a dat asigurari ca toți cei care obțin venituri independente, indiferent daca au depus sau nu declarația 600, pot beneficia de calitatea de asigurat in sistemul de sanatate publica. Ba mai mult, Teodorovici promite romanilor ”lucruri frumoase și foarte bune” și…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, isi doreste sa colaboreze cu predecesorul sau Ionut Misa, dar a precizat ca asteapta un raspuns din partea acestuia si apoi analizeaza pozitia pe care acesta ar putea sa o ocupe. "Putem gasi o formula pentru a colabora intr-o echipa. Suntem oameni…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, considera ca orice majorare a dobanzii in zona politicii monetare e de luat in seama, pentru ca ar putea genera fie o crestere a inflatiei, fie a ROBOR. Intrebat la Parlament daca o noua majorare a dobanzii de referinta il ingrijoreaza, Teodorovici…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a vorbit astazi, la Parlament, despre o posibila colaborare cu fostul ministru, Ionut Misa. Teodorovici le-a marturisit jurnalistilor ca i-a propus acestuia o colaborare, insa nu a discutat cu el despre vreo functie anume, acest lucru urmand a fi stabilit…

- Ministerul de Finante, Eugen Teodorovici, a afirmat ca în luna februarie se va definitiva noul mecanism privind Formularul 600, urmând ca acesta sa fie dezvbatut publici si sa se adauga completari sau modificari daca este nevoie.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, fost senator de Buzau al Partidului Social Democrat in legislatura 2012-2016, cunoscut in spatiul public atat prin minciunile cu care facea concurenta serioasa chiar ex-premierului Victor Ponta, cat si prin viata de noapte tumultoasa care i-a adus renumele de…

- „Cel mai optimist (termen de aplicare - n. r.) e de maine, cel mai pesimist e cand spune programul de guvernare. Nu stiu daca va fi o discutie rapida pe aceasta lege complexa in acest semestru. De abia intra in Parlament. E clar ca discutiile nu se vor finaliza in prima parte a acestui an”, a declarat…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat ca instituția pe care o conduce va veni, zilele acestea, cu o noua varianta de rezolvare a problemei salariaților din domeniul IT, salariați afectați de trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a venit cu ultimele informatii privind Formularul 600. Acesta a sustinut ca procedura va fi simplificata, conform Antena3.ro. "Formularul 600. Ieri in sedinta de guvern a fost o prima decizie prin ordonanta de urgenta, amanarea termenului de depunere, pana la…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat in cadrul unei conferinte de presa ca are in vedere modificari pentru ca UAT-urile sa poata continua proiectele aflate in derulare si in anul 2018. Ministrul a spus ca bugetul acestora nu va fi in niciun caz mai mic decat sumele alocate in 2017."Mai…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat în debutul ședinței de Guvern că, în perioada următoarea, va fi identificată "o soluţie permanentă" cu privire…

- Eugen Teodorovici spune ca Declaratia 600 nu isi are rostul. "Voi pregati o OUG pentru a anula depunerea Deciziei 600, timp in care o sa gasim cea mai buna soluție. In aceasta perioada, nimeni nu mai trebuie sa depuna niciun fel de formular. Vom gasi o soluție pentru a nu se mai depune acest…

- Eugen Teodorovici, avizat luni in functia de ministru de Finante de Comisia de buget-finante din Camera Deputatilor, a declarat luni, dupa audieri, ca nu exclude revenirea la impozitarea progresiva, daca aceasta masura ”are o logica” si daca se va dovedi ca este o masura mai buna pentru romani, iar…

- Chiar daca Romania are un deficit bugetar mare intr-o perioada de crestere economica, se anunta noi cresteri de salarii. Puterea vrea sa plateasca salariul minim in functie de studii: cei cu facultate vor primi 150 de lei in plus anual pana in 2020. Ceilalti, doar 100 de lei pe an. Calin Popescu Tariceanu…

- Mai mult, Eugen Teodorovici vrea sa reduca birocratia pentru ca relatia cu statul sa fie mai usoara si pentru mediul de afaceri si pentru ceilalti contribuabili. "Va fi OUG prin care vom prelungi termenul de depunere al formularului 600. Atata timp cat se prelungeste nu mai e nevoie sa fie…

- CExN al PSD se va reuni, luni, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in 29 ianuarie. Daca din partea ALDE, numele ministrilor…

- ”Probabil ca o persoana care tot timpul a incomodat nu strica sa fie acolo, cine știe, poate face o greșeala.” a comentat Eugen Teodorovici, la Antena 3, cu privire la mandatul SRI de supraveghere pe numele sau. El amintește ca a aparut foarte des in ziarele de cancan cu imagini din viața…

Ministrul de Finanțe a discutat despre veniturile venite din vanzarea de apa grea. "Ați menționat veniturile din vanzarea de apa grea. Vreau sa menționez ca Romania este singura țara din UE care deține rezerve de apa grea cu o astfel de concentrare, 99,9%. Din acest punct de vedere s-au facut