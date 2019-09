Anunţ de la AEP. Ce se va întâmpla cu datele personale ale celor care s-au înscris la votul din străinătate "Incepand din 2016, acest sistem informatic a colectat date inclusiv in format electronic, inclusiv cu privire la prezenta la vot si avem acest informatii stocate si puteam sa le punem la dispozitie, daca era cazul, inca din 2016. Nu am facut-o, pentru ca dispozitiile legale spun ca toate informatiile detinute de AEP cu privire la alegatori sunt puse la dispozitie doar cu privire la procesul electoral. De la alegerile parlamentare avem aceasta informatie cu cei care s-au prezentat la vot: in strainatate, aproape 400.000 de cetateni. Nu le-am pus, nu le punem si nu le vom pune la dispozitia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situația românilor condamnati definitiv la moarte pentru trafic de droguri în Malaezia a fost discutata vineri de noul ministru de Externe de la București și noul ambasador agreat al Malaeziei la Bucuresti.

- Damascul respinge ”in mod categoric” acordul americano-turc vizand infiintarea unui centru de operatiuni comune in vederea crearii unei ”zone de securitate” in nordul Siriei, o zona majoritar kurda, potrivit presei de stat, relateaza AFP, potrivit Agerpres.”Siria respinge in mod categoric…

- Romanii din strainatate vor putea vota la primul tur al alegerilor prezidențiale intre 8 și 10 noiembrie și intre 22 și 24 noiembrie pentru cel de al doilea tur, iar una dintre principalele condiții pentru inființarea de secții de votare in strainatate este ca alegatorii sa se preinregistreze pe platforma…

- "Am propus CEx schimbarea ministrului Afacerilor Interne cu senatorul Nicolae Moga de la Constanta. Am luat act de dorinta ALDE de a schimba la Ministerul de Externe pe domnul Teodor Melescanu cu doamna Ramona Manescu si am propus pentru functia de vicepremier pe parteneriate strategice pe Mihai Fifor,…

- Ministerul de Externe informeaza cetațenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia, ca autoritațile elene avertizeaza asupra riscului ridicat de incendiu de vegetație (grad 4 din 5) in cursul zilei de astazi, pe fondul vantului și al temperaturilor ridicate pentru insula Rhodos,…

- Mai multe zone din Europa se confrunta zilele acestea cu fenomene extreme. In Italia au facut prapad furtunile, in timp ce Grecia se confrunta cu al doilea val de canicula in numai cateva zile. Imagini socante au fost surprinse si in regiunea spaniola Navarra, unde un om si-a pierdut viata, surprins…

- China a fost informata de Statele Unite privind ultima intalnire dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un, a precizat Ministerul chinez de Enterne, conform Reuters.Ministrul adjunct de Externe al Chinei, Luo Zhaohui, si reprezentantul SUA pentru Coreea…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Florin Mituletu-Buica, a declarat ca la alegerile europarlamentare din 26 mai si la referendum au existat doar erori de completare a proceselor verbale si ca nu a fost vorba de modificarea datelor cu privire la voturile exprimate. "AEP, inclusiv…