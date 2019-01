Stiri pe aceeasi tema

- Metodologia și calendarul concursului de admitere pentru romanii de pretutindeni. In ședința din 15 ianuarie 2019, Senatul Universitații de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași a aprobat metodologia de admitere a concursului de admitere pentru romanii de pretutindeni pentru anul universitar 2019/2020.…

- Ministerul Sanatatii a facut un anunt important adresat posesorilor de carduri de sanatate.In urma intrebarilor primite din partea asiguratilor, CNAS reaminteste ca valabilitatea cardurilor nationale de sanatate a fost prelungita de la 5 la 7 ani.Acest lucru inseamna ca asiguratii pot folosi la toti…

- La aceasta ora, la nivelul județului Giurgiu, nu sunt drumuri județene inchise din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și nici restricții de circulație, insa traficul se desfașoara in condiții de iarna. Avand in vedere, atenționarea meteorologica de Cod Galben emisa pentru data de 28 noiembrie…

- Urmeaza o minivacanta, intre Sfantul Andrei si Ziua Nationala, in care multi romani au zile libere. In cazul in care va numarati printre ei si aveti in plan sa folositi trenurile ca mijloc de transport, aflati ca reprezentantii CFR Calatori au transmis ca adapteaza capacitatea de transport in intervalul…

- Vasile Branzan, sofer pe troleibuz in cadrul societatii de transport in comun din Targu Jiu, a pus joi mai multe ghivece cu flori in gropile de pe traseul pe care il strabate, pentru a le semnaliza in mod simbolic. Gestul sau vine dupa ce spune ca a sesizat de mai multe ori Primaria Targu Jiu in legatura…

- Conducerea Parlamentului a decis sa amane audierile pentru desemnarea noii echipe de conducere a Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) - programate pentru aceasta saptamana -, un nou termen fiind stabilit pentru marți, 6 noiembrie, atunci cand cei aproape 30 de candidați, inscriși pana acum in…

- Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiilor contractuale vacante, dupa cum urmeaza: 12 posturi de infirmier debutant pe sectiile spitalului; • doua posturi de ingrijitoare in Ambulatoriul Integrat al spitalului. Conform…

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta anunta publicul calator ca, sambata, 27 octombrie 2018, in intervalul orar 08:00 18:00, S.C. Confort Urban S.R.L. executa lucrari de asfaltare a carosabilului pe strada Termele Romane, in dreptul statiilor Bus, tronsonul cuprins intre strada Traian si Valea…