- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, si-a anulat joi participarea la forumul economic de la Riad, in plin scandal privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza AFP. ''Tocmai m-am intalnit cu presedintele Donald Trump si cu secretarul de stat…

- Presedintele american Donald Trump a subliniat miercuri ca SUA au nevoie de Arabia Saudita in lupta impotriva terorismului, in contextul in care Riadul este suspectat de catre comunitatea internationala ca este responsabil de disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, potrivit France Presse preluata…

- ​ Compania Google a anunțat ca se retrage de la o conferința privind investițiile, ce se va desfașura in Arabia Saudita, dupa ce mai multe companii au luat aceasta decizie pe fondul dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.

- Președintele american Donald Trump a sugerat ca "ucigași fara scrupule" ar putea fi responsabili pentru dispariția și presupusa crima a jurnalistului Jamal Khashoggi, anunțand ca l-a trimis pe secretarul de stat Mike Pompeo in Arabia Saudita pentru a discuta cu regele Salman, relateaza AP, scrie…

- O delegatie din Arabia Saudita a sosit vineri in Turcia pentru ancheta referitoare la disparitia jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi, transmit dpa si Reuters preluate de Agerpres. Joi, purtatorul de cuvant al presedintiei turce, Ibrahim Kalin, a declarat ca Ankara a acceptat o propunere…

- Mai multe companii de media si-au anuntat retragerea de la o conferinta din Arabia Saudita privind investitiile, manifestandu-si astfel indignarea fata de disparitia ziaristului saudit Jamal Khashoggi, care a fost vazut ultima oara pe 2 octombrie, cand intra in consulatul tarii sale din Istanbul. Reuters…

