Anunt Comper 2019 - incep inscrierile pentru Etapa a II-a Comper la Matematica si Comunicare

Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierile in clasa pregatitoare 2019 incep pe 4 martie, potrivit unui proiect de ordin. Calendarul inscrierilor in clasa pregatitoare 2019 prevede ca pe 25 februarie școlile vor face publice la sediile lor circumscripțiile școlare (adica strazile care le sunt arondate), in perioada 26 februarie –…

- Ca in fiecare an, din 2007 incoace, Teatrul Luceafarul Iași pregatește o noua runda de inscrieri pentru o competiție mult așteptata: Festivalul de Teatru Școlar „Hai la teatru!”. Una dintre primele de acest gen din Romania, manifestarea s-a impus de-a lungul anilor ca o platforma de evidențiere și de…

- Inscrierile in sectiunea competitionala internationala a celei de-a sasea editii a Festivalului de film "Ceau, Cinema!" de la Timisoara au inceput, urmand sa se desfasoare pana pe 25 aprilie. "Ceau, Cinema!", eveniment organizat de Asociatia Marele Ecran si Asociatia Pelicula Culturala,…

- Rezultate Comper 2019. Potrivit regulamentului de pe site-ul concursurilecomper.ro, iata ce trebuie sa știe elevii, dar și parinții despre desfașurarea concursului și rezultate. Rezultate Comper 2019. Dupa incheierea concursului, mentrorul, cel care a și inscrie elevii la concurs, preia grilele…

- Inspectoratul General pentru Imigrari organizeaza, etapizat, concursuri pentru ocuparea a 100 de posturi vacante, prin incadrare directa și trecere in corpul ofițerilor a agenților cu studii superioare. Viitorii ofițeri, agenți și personal contractual iși vor desfașura activitatea in cadrul aparatului…

- Vedeti un MODEL de SUBIECTE si REZOLVARI pentru DEFINITIVAT 2019 ...click aici >> Structura examenului de definitivat este urmatoarea: 1. etapa I – eliminatorie: a) sustinerea a doua inspectii de specialitate; b) evaluarea portofoliului profesional; 2. etapa a II-a – finala: proba scrisa. Conform calendarului…

- Ministerul Mediului organizeaza, marti, conferinta de lansare a Programului "Rabla pentru electrocasnice", eveniment la care vor participa atat ministrul de resort, Gratiela Gavrilescu, precum si reprezentanti ai Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) si ai agentilor economici inscrisi in program. Programul…

- Ghidul de finantare a instalarii de panouri fotovoltaice a fost finalizat si este trimis la Monitorul Oficial pentru publicare. Conditiile au fost relaxate fata de prima varianta, pusa in dezbatere publica in august, spune presedintele AFM. „Ghidul este finalizat si l-am trimis la Monitorul Oficial,…