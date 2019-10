Anunt CFR Calatori, despre mersul trenurilor odata cu trecerea la ora de iarna Reprezentantii CFR Calatori informeaza ca, incepand din 27 octombrie 2019, in activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4:00 devenind ora 3:00, insa acest lucru nu va duce la modificarea mersului trenurilor, potrivit unui comunicat al operatorului feroviar, remis AGERPRES.In noaptea 26 27 octombrie 2019, cand ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de calatori care au ora de plecare din statiile de formare dupa ora 4 AM vor pleca la orele din Mersu ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

