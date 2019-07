ANUNŢ CCR face selecţie pentru un post cheie Curtea Constitutionala anunta desfașurarea unei selecții pentru numirea a secretarului general, post cheie in institutie fiind ordonatorul de credite. Este a patra selectie organizata pentru acest post, ramas vacant din decembrie 2017. Potrivit prevederilor legale, numirea secretarului general se face de catre Plenul Curții Constitutionale. In vederea inscrierii la selecție, persoanele interesate vor prezenta, pana in 27 septembrie 2019, un dosar de participare. Potrivit calendarului de desfasurare a selectiei, dupa parcurgerea etapelor, .rezultatele finale ale selecției vor fi afisate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

