- Alianta USR PLUS a depus astazi peste 380.000 de semnaturi pentru a inscrie candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidentiale. “Romania are nevoie de o schimbare. Timp de 30 de ani ne-am obisnuit sa acceptam putin de la clasa politica, este momentul sa avem obiective importante si sa ne tinem de…

- Primul miting din campania de strangere de semnaturi pentru Dan Barna, reprezentantul Alianței USR PLUS, pentru funcția de președinte al Romaniei, va avea loc marți, 27 august, la Constanța, in Parcul Primariei, incepand cu ora 18.00, pe esplanada din fața monumentului Victoriei. La manifestare va participa…

- USR a adoptat un protocol de alianța electorala pentru prezidențiale și un protocol de alianța politica cu PLUS, care are insa o serie de amendamente ce vor fi comunicate partidului condus de Dacian Cioloș, a anunțat Dan Barna, pe Facebook.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei de la…

- Alianța USR-PLUS a stabilit, in urma unor negocieri interne, ca Dan Barna sa fie candidatul alianței la prezidențiale, iar pentru funcția de premier l-au validat pe Dacian Cioloș. Anunțul a fost facut, duminica, de cei doi lideri ai alianței 2020.Unul dintre membrii echipei de negocieri, Cristian…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a precizat ca Alianta a decis sa aiba candidati comuni si la alegerile locale si la cele parlamentare din 2020. Liderul USR, Dan Barna, si liderul PLUS, Dacian Ciolos, au anuntat oficial, duminica, intr-o conferinta de presa, ca Dan Barna va fi candidatul Aliantei 2020 la…

- „Am fost asociat in echipa PLUS care a negociat acordul cu USR. Am avut 11 runde de negocieri, intre 10 iunie și 19 iulie. Cele doua echipe au discutat diverse soluții pentru a raspunde unei așteptari a cetațenilor exprimata pe 23 mai intr-un mod foarte clar. La alegerile europene, prin votul…

- Liderul USR Dan Barna va candida la alegerile prezidențiale din toamna din partea Alianței 2020 USR-PLUS, potrivit unor surse politice. Liderul PLUS Dacian Cioloș va fi premierul desemnat de Alianța in orice formula politica dupa parlamentare, au declarat sursele politice pentru MEDIAFAX.Surse ...

- Dan Barna, presedintele USR, a fost desemnat, sambata, candidatul partidului pentru alegerile prezidențiale. Dan Barna a declarat ca obiectivul USR este guvernarea din 2020, iar toate eforturile pe care le facem sunt pentru a ajunge anul viitor acolo. ”Pe de alta parte, cel mai interesant…