Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu (73 de ani) ar urma sa paraseasca nationala Turciei pentru un post in cadrul Federatiei Romane de Fotbal, dupa ce ”Il Luce” a retrogradat cu nationala ”Semilunei” din Liga B a UEFA Nations League.

- Aflat sub o imensa presiune, cu jurnalistii si numele importante din Turcia cerandu-i demisia, "Il Luce" a aliniat o formula de start foarte tanara, a avut 45% posesie, doar doua suturi pe poarta si opt cornere, iar discursul sau s-a indreptat spre viitor si spre modelul oferit de...

- Tehnicianul Senol Gunes poate lua locul lui Mircea Lucescu la nationala Turciei, daca se va desparti de Besiktas, noteaza jurnalul Sabah, precizand ca selectionerul roman este considerat vinovat de parcursul prost al echipei nationale.

- Delegatul echipei FC Botosani, Marius Croitoru, si magazionerul formatiei Poli Iasi, Denis Zmeu, au fost suspendati fiecare cate o luna de catre Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal (FRF), care s-a reunit miercuri. Croitoru, care a fost eliminat la meciul cu FC Voluntari (1-1),…

- Mircea Lucescu (72 de ani) a fost la un pas sa-si piarda postul la nationala Turciei dupa infrangerea cu Rusia, 2-1 in Liga Natiunilor. Criticat dur, antrenorul roman nu va fi demis de catre conducatorii federatiei turce, iar jurnalistii au aflat motivul, scrie Mediafax.Fotomac scrie ca Lucescu…

- Turcia a obținut o victorie spectaculoasa in Suedia, intorcand in ultimele 40 de minute un deficit de 2 goluri, pentru a se impune in final cu 3-2. Mircea Lucescu, selecționerul reprezentativei "Semilunei", a evidențiat tinerețea lotului și puterea mentala a elevilor sai. "Sunt extrem de fericit dupa…

- Potrivit jurnalistilor turci de la Takvim, Federatia Turca ia in calcul demiterea tehnicianului care a cucerit ultima Cupa UEFA cu Sahtior, in 2009. Pe lista posibililor inlocuitori ar fi Senol Gunes, actualul antrenor al celor de la Besiktas, dar si Aykut Kocaman, fostul antrenor al lui Fenerbahce,…

- FCSB pleaca din nou de pe Arena Nationala. Vicecampioana Romaniei se va muta, temporar, la Voluntari, pentru ca gazonul sa fie protejat, scrie Mediafax.Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB, a facut anuntul, dupa ce a dezvaluit o discutie cu sefii Federatiei Romane de Fotbal. Echipa lui…