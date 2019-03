Anunț bombă făcut, astăzi, de USR Timiș. La ce se așteaptă USR Timiș a facut, astazi, un anunț surpriza pe pagina sa de Facebook. Conform acestuia, Timișul este primul pe țara la numarul de semnaturi stranse pentru susținerea Alianței 2020 USR Plus. ”Ne onoreaza și ne responsabilizeaza deopotriva increderea pe care ne-o acordați. Numarul total de semnaturi pe țara a sarit de 430.000 și ne apropiem […] Articolul Anunț bomba facut, astazi, de USR Timiș. La ce se așteapta a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Iulian Bulai a anuntat ca decizia Biroului Electoral Central de respingere a cererii de inscriere a Aliantei 2020 USR-PLUS pentru alegerile europarlamentare va fi contestata, dar in paralel va continua campania de strangere de semnaturi. "Orice ce se va intampla, orice va…

- "Nu știu daca Alianța USR - PLUS a calcat pe BEC sau daca BECul pentru campania lor electorala tocmai s-a aprins. Un lucru insa știu sigur: BECul este simbolul politic al lui Erdogan. De acum, sa lasam teoriile conspirației sa ne lumineze drumul", a scris Alex Coita pe Facebook. Vezi și: …

- „Colegei noastre Andreea i-a fost furata mapa cu semnaturi pentru Alianța 2020 USR PLUS in plina strada. Totul s-a intamplat chiar in Piața Victoriei, in apropierea sediului Guvernului. (...) In timp ce Andreea statea de vorba cu trecatorii, un tanar ce parea ca vrea sa semneze s-a apropiat,…

- Avocata Ingrid Mocanu a reacționat joi, pe Facebook, dupa ce procurorul șef Gheorghe Stan a anunțat ca Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie a preluat, de la data la care a devenit operationala, 1.422 de dosare, iar peste 3.000 au fost inchise.CUTREMUR in Justitie: Masina…

- Partidul lui Tariceanu a luat o decizie in privinta alegerilor prezidentiale. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi seara, la Antena 3, din nou, ca se gandeste serios la o candidatura la alegerile prezidentiale de la finalul acestui an. Nu este prima oara cand Tariceanu vorbește in…

- „Fake news. 1. Nu am decis nimic deocamdata. Negocierile nu s-au finalizat. 2. Subiectul Dacian Ciolos - cap de lista nu este niciun subiect de «scandal» in USR“, a scris Stelian Ion pe Facebook.Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, sambata, ca USR a solicitat ca…

- Profesorul universitar Valentin Naumescu a anunțat pe Facebook ca demisioneaza din partidul PLUS, acuzându-l pe Dacian Cioloș ca ia decizii discreționare, ca e lipsit de transparența și își promoveaza prietenii.

- Fostul premier Victor Ponta parodiaza fotografia postata de Liviu Dragnea vineri pe pagina sa de Facebook, aratându-se mirat de faptul ca tocmai premierul Dancila lipsește de la crearea bugetului de stat pe 2019.