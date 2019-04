Cod Galben pentru judetul Constanta. Mesaj de vreme severa imediata

Centrul National de Prognoza Meteo din cadrul Administratieie Nationala de Meteorologie a emis, in urma cu putin timp, un mesaj nou de vreme severa imediata, valabil pana la ora 07.00, in zona litorala a judetului Constanta.Potrivit specialistilor in meteorologie este… [citeste mai departe]