Narcis Ștefan Neaga, directorul CNAIR, a explicat, intr-un interviu acordat pentru DCNews și DCBusiness, de ce s-a intarziat atat de mult realizarea intrarii in București de pe A3. Mai mult, a promis ca pe data de 14 decembrie lucrarea va fi inaugurata.

"Vineri, pe data de 14 decembrie, va fi data in trafic intrarea in București pe A3. Aici este o poveste destul de trista. Practic, e normal ca lumea sa se intrebe cum e posibil ca pe trei kilometri de autostrada sa stai atata și atata timp și sa nu ii dai in trafic. Sunt intrebari normale, nemulțumiri absolut normale. Trebuie sa menționez…