- Anunt - soc pentru halterofila Cristina Iovu! Moldoveanca, care reprezinta din 2016 Romania, risca sa fie suspendata pe viata din cauza dopajului. Sportiva in varsta de 26 de ani este acuzata de incalcarea regulii 2.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu In final, președintele Klaus Iohannis ar putea fi judecat de un complet de cinci de la Inalta Curte, desemnat legal prin tagere la sorți. Daca va fi condamnat, va merge la inchisoare. Pentru mulți ani. Pentru ca infracțiunea de inalta tradare este extrem de aspru sancționata…

- Anunț de ultima ora pentru mii de elevi din Romania! Autoritațile au decis sa suspende cursurile școlare in anumite zone ale țarii, din cauza condițiilor meteo nefavorabile! Cate zile nu se face școala și unde?

- Procurorul sef interimar al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Anca Jurma, a declarat joi ca un act normativ de o importanta atat de mare cum este Codul penal ar trebui dezbatut in Parlament, "mai degraba decat adoptat printr-o ordonanta de urgenta", scrie Agerpres.Intrebata de jurnalisti…

- Florin Iordache a declarat, marți, ca una dintre modificarile principale la ordonanața 92, dezbatuta in Comisia Juridica, consta in "eliminarea acelei prevederi care stabilea ca judecatorii și procurorii, atunci cand se exprima impotriva altei puteri din stat, fie ca discutam despre Parlament, fie…

- Aceasta intrucat luarea de mita se prescrie dupa 10 ani si Tariceanu este acuzat ca “ar fi primit, in mod indirect, in perioada 2007-2008, foloase materiale in valoare de aprox. 800.000 USD de la reprezentantii unei companii austriece”, dupa cum a aratat DNA. Pentru ca procurorii sa il poata pune sub…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, la Parlament, ca la rediscutarea Codului Penal in forul legislativ, pentru punerea acestuia in acord cu decizia CCR, nu va mai trece un act normativ care sa conțina „reglementari care favorizeaza mod explicit infractori aflati in functii publice”, informeaza…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, luni, la Parlament, ca va merge la consultarile de miercuri cu presedintele Klaus Iohannis, de la Cotroceni, pe tema legislatiei in domeniul Justitiei, subliniind ca PSD a adoptat Codul Penal si Codul de Procedura Penala pentru Dragnea, nu pentru romani.