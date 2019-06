Anunț ANM! Caniculă și ploi torențiale zilele viitoare în România Pe langa canicula și instabilitate atmosferica, zilele viitoare ne vom confrunta și cu disconfort termic ridicat, anunța ANM. Atenționarea este valabila pana duminica, 16 iunie, la ora 23. Vremea va fi calduroasa in majoritatea regiunilor țarii și izolat caniculara in zonele vestice și sudice. Dupa-amiaza, indicele de temperatura-umezeala (ITU) va atinge și va depași ușor pragul critic de 80 de unitați, iar disconfortul termic va fi ridicat, mai ales la campie, potrivit ANM . Dupa ce ziua vor fi temperaturi ridicate, spre seara se vor semnala manifestari ale instabilitații atmosferice, temporar… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

