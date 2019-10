Anunţ ALARMANT! Pensiile nu vor mai creşte şi se va introduce impozitarea lor "Nu-i cred (pe liberali n.r.), simplu, nu-i cred, premierul desemnat a anuntat ca scutirile date de PSD sunt un tertip populist, orice venit trebuie impozitat, vor introduce impozitul pe pensiile sub 2000 lei si vor introduce 5,5% CAS. Nu am cum sa-i cred, pana ieri ziceau ca nu-s bani. Acum zic ca sunt bani. E campanie electorala. Nu pot sa-i cred, acum in campanie vii si zici ca dai. Cand ai mintit? Oameni de genul asta nu au ce sa caute in politica, candva au mintit, ori mint acum ca vor da, nu se bat cele doua pe care le prezint, e parerea mea, sincer", a declarat Marius Budai, la Romania… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

