- „Vreau sa va spun ca in ceea ce priveste recalcularea pensiilor, datele de astazi sunt urmatoarele: decizii deja recalculate si trimise acasa pensionarilor: 46.476 de decizii. Decizii puse in plata: 38.126", a anuntat, luni, ministrul Muncii, Marius Budai, in cadrul unei conferinte de presa. Potrivit…

- Pana la 30 septembrie 2019 vor fi calculate si achitate diferentele de bani pentru pensionarii din grupele 1 si 2 de munca, iar acestea sunt consistente, de 8 -10 si chiar de 12 milioane de lei vechi pe pensionar pe luna, a declarat, luni seara, ministrul Muncii, Marius Budai, la Palatul Victoria. "La…

- Peste 42.000 de decizii privind recalcularea pensiilor pentru grupele 1 si 2 de munca au fost trimise pensionarilor, urmand ca restul de 58.000 sa fie eliberate pana la finalul lunii septembrie 2019, a spus ministrul Muncii, Marius Budai. „M-am asigurat cu toti colegii de la Casele de Pensii din tara…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a anunțat, vineri, la Palatul Victoria, ca pana de Paști vor fi platite primele pensii recalculate pentru grupa a I-a și a II-a de munca. Maririle sunt considerabile, potrivit unor exemple facute publice de Guvern. Marius Budai a precizat ca, din cei 100.000 de pensionari…

- Marius Budai a anunțat in timpul unui breafing de presa ca 100.000 de pensionari vor primi indemnizațiile recalculate inainte intre 11 și 15 aprilie. VEZI ARTICOLUL INTEGRAL PE DCBUSINESS.RO

- Zeci de mii de pensionari vor primi, pana de Pasti, deciziile cu noile cuantumuri rezultate in urma recalcularii pentru grupele I si II de munca, restul urmand sa fie trimise pana la 30 septembrie, a declarat vineri ministrul Muncii, Marius Budai.

- Recalcularea pensiilor aduce mai mulți bani pentru unii romani. Conform declarațiilor date de ministrul Muncii, Marius Budai, anumiți pensionari vor primi diferențele de bani chiar inainte de Paște.

- "Se asteapta recalcularea celor cateva milioane de pensii, dupa ce legea va fi adoptata. Pe de cealalta parte, sunt recalcularile pe grupele de munca, acum, in acest moment au intrat deja dosarele in recalculare, ma refer la grupele de munca... In acest moment am implementat softul 100%. Am…