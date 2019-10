Stiri pe aceeasi tema

- Restaurantele La Cocosatu si La Gil din Bucuresti au fost inchise temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, pana la remedierea deficientelor, noteaza ziare.com. Totodata, cele doua localuri au fost amendate, in total, cu 75.000 de lei. In urma unui control ANPC la…

- Restaurantele La Cocosatu si La Gil din Bucuresti au fost inchise temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, pana la remedierea deficientelor. In urma unui control, au fost gasite conditii igienico-sanitare necorespunzatoare, produse expirate si neconforme,…

- "Asa cum am mai spus, in paralel cu verificarea activitatii operatorilor economici, vom proceda si la evaluarea celei a comisarilor ANPC. Exista informatii in piata ca unii dintre acestia isi 'rotunjesc' veniturile in cadrul actiunilor de control, motiv pentru care am declansat o vasta actiune de…

- S-a inchis Hala Veche Obor. In urma cu trei zile, inspectorii ANPC au desfasurat o actiune de control, unde au gasit produse congelate din pește și carne, care erau ținute in mizerie. Astazi, s-a decis suspendarea activitații in hala respectiva, pana se va gasi o soluție in acest sens. „In data de…

- Noul sef al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, face revolutie in cadrul institutiei. Instalat in functie in 8 august 2019 de catre Viorica Dancila, fostul sef al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta este cunoscut…

- ■ comisarii de la Protectia Consumatorilor au dat o raita prin magazine si au depistat mai multe abateri ■ pentru a nu fi pacaliti, oficialii vin cu sfaturi utile ■ La finele lunii trecute, lucratorii din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au desfasurat o serie de controale…

- Nici nu s-a instalat bine in fruntea Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), ca Horia Constantinescu a si inceput sa faca ordine. Preocupat, probabil, de dublul standard al alimentelor...

- Horia Constantinescu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca ANPC a aplicat amenzi de pe 100 de mii de lei comerciantilor de jucarii si a retras definitiv 15 mii de produse, potrivit Mediafax.Citește și: Alexandru…