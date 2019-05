Primarul orasului Istanbul, care si-a pierdut peste noapte mandatul, se va intalni marti cu lideri ai opozitiei pentru a-si formula strategia dupa ce luni i-a fost anulata victoria in alegerile municipale din 31 martie, ca raspuns la contestatiile depuse de partidul de guvernamant al presedintelui Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP. Ekrem Imamoglu urma sa se intalneasca in cursul diminetii la Ankara cu liderul Partidul Republican al Poporului (CHP, social-democrat), Kemal Kilicdaroglu, si cu seful partidului Iyi (de dreapta), Meral Aksener. Candidand sub sigla celor doua formatiuni, Imamoglu…