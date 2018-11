Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din Georgia a decis sa anuleze datoriile bancare ale peste 600.000 de cetateni din aceasta tara care se aflau pe ''lista neagra'' a rau-platnicilor, a anuntat luni premierul Mamuka Bakhtadze intr-o conferinta de presa.

- Everex, compania din Singapore pentru transferuri, plați și servicii financiare transfrontaliere care face uz de tehnologia blockchain, a fost inființata in 2016, cu scopul de a aduce opțiunile financiare mai aproape de cele 600 de milioane de persoane care nu au acces la servicii bancare sau au un…

- "O idee buna care sfarseste mai putin bine, din pacate, ideea de a sanctiona pe cei care, cu tupeu, pur si simplu se filmeaza cand sunt la volan. Este o idee foarte buna, numai ca modul in care a fost pusa in pagina a facut imposibila adoptarea unui raport de admitere. Va propunem un raport de respingere,…

- China a anulat intalnirea cu Secretarul de Stat al a Apararii, Jim Mattis, care trebuia sa aiba loc in octombrie, dupa cum susține un oficial al guvernului SUA. Anularea a venit la doar cateva zile dupa ce un reprezentant al guvernului chinez a declarat ca nu exista motive de ingrijorare cu privire…

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o discuție telefonica cu premierul Georgiei, Mamuka Bakhtadze. Seful Cabinetului de Ministri de la Chisinau l-a felicitat pe Mamuka Bakhtadze cu ocazia numirii sale in funcția de prim-ministru și a reafirmat disponibilitatea de a lucra in