- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a fost gazda „Seminarului de Informare privind Summit-ul de Investiții SelectUSA”, organizat in parteneriat cu Serviciul Comercial din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București.

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate a crescut, in primele doua luni ale acestui an, cu 6,3%, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, la 848 unitati, reiese din datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Potrivit Agerpres, cele 848 de societati…

- Restricții de tonaj, pe drumuri naționale din Buzau și Tulcea. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in dimineața zilei de luni, 26 martie, nu mai era niciun drum national sau autostrada cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile si nici accidente rutiere…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate a crescut, in primele doua luni ale acestui an, cu 6,3%, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, la 848 unitati, reiese din datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).

- Un interviu luat in miez de noapte, in mașina care ne aducea la București, prin viscol și ceața. O intoarcere in timpul albumului Atitudine. Este momentul reinventarii, momentul in care Loredana Groza a realizat ca altfel nu se poate. Ca totul depinde de ea. compoziția, cantarea, re-creerea. Partea…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura CCINA Constanta si Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism ANAT organizeaza, in perioada 22 25 martie 2018, editia a XI a a Targului de Turism "Vacantaldquo; Constanta, cel mai mare eveniment de profil din zona in domeniul promovarii turismului.…

- Mai multe trenuri au intarzieri, luni dimineața, iar unele curse au fost anulate de tot, au anunțat reprezentanții CFR Calatori. Problemele sunt cauzate de ploaia inghețata, care s-a depus pe firele de contact și pe șine.

- Cu sufletele curate și pregatite pentru sarbatoarea Paștelui suntem gata sa intalnim splendoarea poeziei creștine și a muzicii pure pe care actrița Daniela Nane și pianista Ioana Maria Lupașcu, in cadrul Festivalului Gloria Domini. Marți, 13 martie 2018, ora 19, la centrul Cultural Reduta, Daniela Nane…

- Sapte femei au devenit ambasadoarele miscarii nationale Nu exista nu se poate, lansata de Andreea Marin si Top Line Adriana Diaconu (specialist in Resurse Umane, Bucuresti), Ionica Oaida (registrator medical, Bucuresti), Simona Gherghel (profesoara, Bacau), Andreea Albu (economist, Deva), Mihaela Negrii…

- In perioada 16-20 aprilie a.c., in marja vizitei oficiale a Altetei Sale Regale, Principele Radu la Amman, la invitația suveranului iordanian, Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) organizeaza o misiune economica in Regatul Hașemit al Iordaniei. Programul misiunii economice va…

- Doi jurnaliști Washington Post au petrecut patru zile in județul Valcea și pe Valea Oltului, iar articolul scris este unul elogios la adresa frumuseților naturale și a manastirilor din aceasta zona. Christine Pendzich și Eva von Falkenstein, cea din urma stabilita la București, au realizat un articol…

- O adevarata tragedie a avut loc la Spitalul Sfantul Ioan din Capitala marți dimineața. Un medic a fost gasit mort de colegii sai, chiar in camera de garda. Politistii si procurorii s-au prezentat la fata locului pentru a efectua cercetari, iar trupul neinsufletit al barbatului va fi supus unei necropsii.…

- Camera de Comert si Industrie Prahova va organiza, in data de 5 martie 2018, vizita la Ploiesti a E.S. Dl. Cord MEIER-KLODT, Ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, care va fi insotit de Dna. Swantje Kortemeyer, Secretar I pe Probleme Economice si Comerciale in cadrul Ambasadei si de Dl.…

- Proteste pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare, Craiova si Galati.

- Antreprenorii debutanti au infiintat in luna ianuarie 199 de SRL-D-uri, numarul total al acestui tip de societati ajungand la 44.374 la nivelul intregii piete, din 2011 pana in prezent, potrivit datelor Registrului Comertului. Domeniile campioane la numarul de SRL-D-uri sunt constructiile,…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a crescut in ianuarie cu 47,07%, comparativ cu ianuarie 2017, la 753 unitati, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe firme si PFA-uri…

- BUCUREȘTI, 22 feb — Sputnik, Evan Rautu. Una dintre personalitațile cele mai implicate în lupta contra abuzurilor și corupției statului de drept, preotul româno-american Chris Terhes, președintele Coaliției Românilor pentru Combaterea Corupției, a reacționat dur dupa…

- Petre Apostol Sectia de sah de la Clubul Sportiv Municipal Ploiesti, condusa de antrenorul Petre Nicolae Grigore, si-a trecut in palmares noi performante la un concurs cu participare internationala, anume Campionatul Open al Judetului Ilfov. La competitia organizata de Asociatia Judeteana de Sah Ilfov,…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis a primit astazi vizita ambasadorul Statelor Unite Mexicane la Bucuresti, Jose Guillermo Ordorica Robles. Acesta s-a informat despre posibilitațile de investiții in județ, și totodata a prezentat reprezentaților CCIAT oportunitațile de investiții in Mexic.…

- Timisoara si Cancun ar urma sa devina orase infratite iar asta ar putea ajuta la dezvoltarea turismului dintre cele doua tari, spune consulul onorific al Mexicului la Timisoara, Adrian Badescu. Titlul de Capitala Culturala Europeana obtinut de orasul de pe Bega ar putea atrage mexicani aici.…

- Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, in ”Ediție speciala”, dovada ”Paraditul”. Fostul deputat a facut publice doua fotografii cu Gabriela Florea, polițist judiciar DNA Ploiești. Fotografile au fost realizate in camera martorilor protejați. ”Am dat o declarație intr-un dosar, pe care am dorit sa nu…

- Romania s-a clatinat sub valul de reacții survenite dupa difuzarea, duminica trecuta, a unor inregistrari facute de politicianul – inculpat, Vlad Cosma (fost PSD), in biroul unor procurori anti-corupție de la DNA Ploiești . Imaginile cu procurorii care ar fi fabricat ”probe false”, pentru arestarea…

- Ionel Constantin Ionel Constantin, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Vaslui, face o radiografie economica a județului. – De cand sunteți președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) Vaslui? Ce v-a determinat sa va “inhamați” la așa ceva? – Provin din randul…

- Un nou deces din cauza gripei. Orasele in care sunt focare Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, luni, ca numarul deceselor provocate de virusul gripal a ajuns la 19 dupa ce o alta persoana a murit din aceasta cauza. Institutul National de Sanatate Publica (INSP), prin…

- UPDATE: Cursa de Satu Mare nu este singura care a trebuit sa isi schimbe destinatia. La fel s-a intamplat si cu avionul de Oradea, care a aterizat tot la Constanta. Marti dimineata, zeci de pasageri care au luat cursa aeriana catre Bucuresti, de pe aeroportul din Satu Mare, au trecut prin momente de…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala, deruleaza, in februarie, șapte cursuri de formare. Acestea sunt autorizate de Autoritatea Naționala pentru Calificari (A.N.C.) iar certificatele au recunoaștere naționala și sunt emise de Ministerul…

- Ce inseamna sa stai la un hotel de lux din Dubai, unde au mai fost cazați și Jennifer Lopez, Robert de Niro, 50 Cent sau Donatella Versace. Camerele pe noapte pot ajunge și la prețul unei garsoniere din București.

- Doi angajati ai RADET au fost raniti luni seara in timp ce lucrau in subteran la o conducta de termoficare in zona Iuliu Maniu in apropiere de Complex Leu, a anuntat ISU Bucuresti - Ilfov. Muncitorul care nu a putut iesi din subteran a fost gasit decedat de pompieri, a anuntat Daniel Vasile, purtatorul…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita firmele din județ sa participe la o noua misiune economica. Astfel, in perioada 26 – 28 aprilie, cu sprijinul Ambasadei Greciei la București, companiile sunt invitate la Salonic, pentru a vizita Expoziția Internaționala de Fructe și Legume Proaspete…

- Consulul onorific al Bulgariei in Romania, Rosen Rusev, a fost implicat intr-un accident produs, joi dupa-amiaza, in sensul giratoriu de la intrarea in Adunații Copaceni, din județul Giurgiu. Barbatul, in varsta de 32 de ani, din Silistra, s-a rasturnat cu mașina intr-o curba, cel mai probabil din cauza…

- Miercuri, 24 ianuarie 2018, calatorii prezenti la primele ore ale diminetii in Aeroportul International “Henri Coanda” Bucuresti au fost martorii unui flashmob sustinut de artistii Ansamblului “Ciocarlia”. Cei prezenti in terminalul aeroportului s-au prins in Hora Unirii alaturi de dansatorii Ansamblului…

- Imbracaminte din piele si blana, produse de incaltaminte, marochinarie, imbracaminte pentru adulti si copii, lenjerie, home amp; deco si accesorii sunt doar cateva dintre ofertele Targului National de Imbracaminte Incaltaminte TINIMTEX. Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura CCINA Constanta…

- Razvan Mazilu face echipa cu Nico pentru noul sau musical, Zaraza, de la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești. Considerat pionier al genului musical in Romania, acesta adauga un nou proiect de succes in cariera de regizor și coregraf, de aceasta data pus in scena la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești. Este…

- Cluj - Bucuresti pe jos, pentru legile Justitiei. Omagiu mormantul lui Badea Cartan "Marsul sperantei" incepe a noua zi. Grupul de persoane care merge, pe jos, de la Cluj la Bucuresti, pentru a participa la protestul din 20 ianuarie impotriva modificarilor legilor justitiei, si-a propus sa ajunga joi…

- Viorica Dancila este propunerea PSD pentru funcția de premier, susțin surse politice. CINE ESTE VIORICA DANCILA Viorica Dancila este europarlamentar PSD. Europarlamentarul Vasilica Viorica Dancila s-a nascut la 16 decembrie 1963, la Rosiorii de Vede din judetul Teleorman.…

- Politisti de la Serviciul de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, fac, luni, descinderi la 20 de adrese ale unor firme si persoane fizice in Bucuresti si in judetele…

- 'Politisti de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectueaza 20 de perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetele Prahova, Bacau, Giurgiu si Ilfov.…

- Tricolorul LMV Ploiești – CS Arcada Galati 3:2 (25:23, 25:19, 21:25, 17:25, 16:14) Petre Apostol Sala: „Olimpia”, Ploiești; spectatori: 500. Tricolorul LMV: Aleksandar Milivojevic 9 puncte (4 puncte de break) – 5/16 in atac (31%), 2 ași, doua blocaje; 36% recepție pozitiva/25% perfecta (28 recepții),…

- Clujenii care au pornit pe jos spre București pentru a ajunge în 20 ianuarie la marele miting pentru susținerea Justiției parcurg circa 40 de km pe zi. Clujenii au ajuns în Tîrgu Mures dupa trei zile de mers pe jos și au parcurs deja peste o…

- Nicoleta Dumitrescu Ca si in anii precedenti, contribuabilii ploiesteni isi mentin, si in 2018, statutul de bun-platnici la achitarea taxelor si a impozitelor locale. Dovada stau datele statistice ale Serviciului Public Finante Locale Ploiesti care releva faptul ca, in perioada 4-10 ianuarie, zilnic,…

- Aflata inca de la inființare in slujba mediului de afaceri, conducerea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Teleorman, la solicitarea persoanelor fizice interesate și a agenților economici care doresc sa-și califice personalul conform prevederilor legale, organizeaza cursuri de pregatire profesionala…

- Firmele timisene sunt asteptate sa ia parte la o noua misiune economica sustinuta de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, cu sprijinul Ambasadei Greciei la București. Acesta se adreseaza companiilor cu activitate in domeniul alimentar.

- Un accident grav a avut loc, miercuri la pranz, pe DN1 pe direcția București - Ploiești. Din primele informații ar fi vorba de șoferul unui Matiz care nu s-a asigurat la ieșirea dintr-o benzinarie. La...

- UPDATE: Drumul National 1 este aglomerat, marti dupa-amiaza, in zona statiunilor de pe Valea Prahovei, unde se circula bara la bara si s-au format coloane de masini atat pe sensul de coborare dinspre munte, cat si pe sensul de mers catre Brasov. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul…

- In aceasta dimineata, un avion care urma sa ajunga la Bucuresi a fost nevoit sa aterizeze pe aeroportul Mihail Kogalniceanu din Constanta. Aeronava care se intorcea din Viena urma sa aterizeze pe Aeroportul Otopeni. Toti cei 98 de pasageri sunt in siguranta, fiind preluati cu autocarele din Constanta,…