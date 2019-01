Anul trecut s-au furat cu 70% mai multe masini

Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2018 (11 luni), in urma actiunilor desfasurate in punctele de frontiera, politistii au descoperit 239 autovehicule (196 autoturisme, 27 microbuze, 4 motociclete, 8 automarfare si 4 remorci), care figurau ca fiind cautate de autoritati sau declarate furate in strainatate.

- Politistii de frontiera au descoperit in anul 2018 239 de autovehicule furate, majoritatea din gama de lux, cu peste 70% mai multe decat in anul precedent, masinile fiind indisponibilizate, iar pe numele celor implicati in aceste infractiuni au fost intocmite doare penale. Potrivit unui comunicat a…

- Patru mașini de lux, in valoare de 115.000 de euro, cautate pentru confiscare de autoritațile din Marea Britanie, au fost descoperite de politistii de frontiera din Bihor și Arad, informeaza Mediafax.Potrivit unui comunicat transmis luni de Poliția de Frontiera, la Punctul de Trecere a Frontierei ...

- Cele trei vehicule marca Audi Q5, Nissan Navara și Audi A6 au fost semnalate ca furate și cautate pentru confiscare de catre autoritațile din Marea Britanie. Prima tentativa de a introduce un autoturism furat in Romania a avut-o un bihorean, in varsta de 48 de ani. Acesta s-a prezentat…

- Trei automobile cautate de autoritațile din Austria, Germania și Olanda au fost oprite de oamenii legii in trei puncte de trecere a frontierei din vestul țarii, in ultimele doua zile. Astfel, in data de 13 decembrie 2018, la ora 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Stamora-Moravița, judetul Timiș,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu politisti din cadrul I.P.J. Constanta au descoperit, pe raza judetului Constanta, trei autoturisme de lux, semnalate ca fiind furate din Norvegia, Italia si Marea Britanie. In perioada 04 05.12.2018, actionand in baza unei informatii, politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu politisti din cadrul I.P.J. Constanta au descoperit, pe raza judetului Constanta, trei autoturisme de lux, semnalate ca fiind furate din Norvegia, Italia si Marea Britanie. In perioada 04-05.12.2018, actionand in baza unei informatii, politistii…

- Politistii de Frontiera se confrunta cu un fenomen in crestere in ceea ce priveste contrabanda. Politistii au confiscat cantitati enorme de tigari si un adolescent de 19 ani a fost retinut.