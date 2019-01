Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pe DN 1 Brasov - Ploiesti, pe centura Sinaia, la kilometrul 125+700 metri, se desfasoara sambata pe un fir alternativ, in urma unui accident in care au fost implicate trei autovehicule, soldat cu ranirea a doua persoane, scrie Agerpres. Centrul INFOTRAFIC din IGPR anunta ca pe Valea…

- F. T. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPP Prahova precizau ieri, la orele pranzului, urmatoarele: „Din cauza numarului mare de autovehicule, valorile de trafic sunt ridicate pe DN1, in statiunile de pe Valea Prahovei, intre Nistoresti si Comarnic, precum si intre Sinaia si Busteni,…

- Centrul INFOTRAFIC din cadrul IGPR informeaza ca pe DN 1, in apropiere de statiunea Azuga, judetul Prahova, s-a produs un accident rutier, in care doua autoturisme au intrat in coliziune frontala, ca urmare a unei patrunderi pe contrasens. A rezultat ranirea unei persoane, asupra careia se acorda…

- "La aceasta ora, din cauza numarului mare de autovehicule, valorile de trafic sunt ridicate pe DN1, in statiunile de pe Valea Prahovei, intre Nistoresti si Comarnic, precum si intre Sinaia si Busteni, pe sensul de mers catre Brasov. De asemenea, traficul este intens si intre Predeal si Busteni, pe…

- Violeta Stoica Faptul ca la nivelul bugetului județean nu s-a reușit sa se cheltuiasca o mare parte din fondurile alocate secțiunii de dezvoltare, respectiv pentru investiții, la propunerea președintelui autoritații județene, Bogdan Toader, sume substanțiale au fost direcționate catre primariile din…

- V. Stoica Deocamdata, in acest sezon, pana la finalul saptamanii trecute nu fusese inregistrat niciun caz de trichineloza la porcii sacrificați in gospodariile prahovenilor, insa, potrivit directorului executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Prahova, Mihai Terecoasa,…

- In nomenclatorul ocupatiilor din Romania sunt trecuti aburitori, corhanitori sau discotecari! Nicoleta Dumitrescu Ieri, in cele doua municipii din Prahova – Campina si Ploiesti – au avut loc, simultan, traditionalele actiuni prin care angajatorii incearca sa gaseasca forta noua de munca. A fost vorba…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca a organizat vineri, 19,10.2018 - Bursa locurilor de munca pentru absolventi. Actiunea s-a desfasurat simultan la Ploiesti si Campina, ocazie cu care au participat un numar de 90 agenti economici respectiv : Ploiesti - 65 agenti economici, Campina…